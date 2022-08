A lo largo de la historia ha habido grandes maestros de la educación, por ejemplo, los griegos, Platón, Sócrates y Aristóteles y en México, aunque a otro nivel, Justo Sierra Méndez, José Vasconcelos o Jaime Torres Bodet. Platón, cuyo nombre real era Arístocles, fue un filósofo que es considerado uno de los principales configuradores del pensamiento occidental actual. Trató una gran variedad de temas: en política, metafísica, ética, antropología y epistemología que quedaron reflejados en el importante número de documentos suyos que se conservan, entre los que resaltan obras como la República o el Fedro. Su método fue “La dialéctica Platónica” es el diálogo con el toque poético, resalta mucho lo que es el amor, el amor a todo, él decía, “dos excesos deben evitarse en la educación de la juventud; demasiada severidad, y demasiada dulzura.” Sócrates fue el fundador de la filosofía moral, o axiología que ha tenido gran peso en la filosofía occidental por su influencia sobre Platón, quien tuvo a Aristóteles como discípulo; estos tres son los representantes fundamentales de la filosofía griega, su método heurístico como medio para despertar la actividad del educando. Para él la pedagogía era un arma que trataba de ayudar al alumno a alumbrar los tesoros escondidos de las profundidades del espíritu. “El Método Socrático” o “Mayéutico”, consiste en querer sacar el conocimiento que está “escondido” o “atrapado” en el alumno o individuo con ayuda del maestro, haciendo preguntas para cuestionar así las creencias o puntos de vista del mismo, su frase favorita dice que “La verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia.” Aristóteles, filósofo, lógico y científico cuyas ideas han ejercido una enorme influencia sobre el pensamiento Occidental, por lo que es considerado como fundador de la pedagogía política. Educador de Alejandro Magno, planteó su principio educativo, sobre la enseñanza intuitiva: no hay en la inteligencia nada que no haya entrado por los sentidos, “La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino también en la destreza de aplicar los conocimientos en la práctica.” A Don Justo Sierra Méndez le gustaba la narración, la poesía, el arte de hacer y decir discursos, los ensayos y las crónicas históricas son, entre otras, parte de las actividades dentro de las cuales llegó a sobresalir. En su faceta de gran educador y en su papel de diputado federal, lanzó un proyecto que daba a la educación primaria la categoría de obligatoria, esto sería a la postre, uno de los grandes legados educativos de Sierra Méndez ilustre mexicano que con acciones de este nivel se propuso mejorar la educación en México, Entre otras acciones, pugnó por lograr la autonomía de los jardines de niños, el reconocimiento al gremio magisterial y, a nivel superior, la reorganización de las carreras de medicina, leyes, ingeniería, las bellas artes y la música, así como el logro de elevar a categoría de ciencia a la arqueología y el proyecto de dotar al país con una universidad libre, el cual fue materializado 30 años después, con la creación de la Universidad Nacional en 1881. Jaime

Torres Bodet nació el 17 de abril de 1902 en la Ciudad de México, estudió Filosofía y Letras en la Universidad Nacional de México, siendo aún muy joven, se convirtió en secretario de la Escuela Nacional Preparatoria en 1920. Después, José Vasconcelos lo eligió su secretario y luego lo nombró jefe del Departamento de Bibliotecas. Tiempo después, el propio presidente Ávila Camacho lo nombró subsecretario y luego secretario de Educación Pública. Mientras ocupó el cargo, Torres Bodet incrementó considerablemente el presupuesto destinado a la educación. Más adelante, fungió como secretario de Relaciones Exteriores y luego se convirtió en director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Además fue elegido como miembro de la Academia Mexicana de la Lengua y del Colegio Nacional. Asimismo, recibió el nombramiento de doctor honoris causa por once universidades. Finalmente, Jaime Torres Bodet falleció en 1974.