Google desesperado por Huawei

Uno de los temas más hablados en las últimas semanas es la ruptura de Google con Huawei, pero después de un par de días la empresa cambio rotundamente de opinión luego de darse cuenta que este rompimiento podría perjudicarles más de lo que pensaban y hoy es un hecho que Google está desesperado por unir lazos nuevamente con Huawei, pero la empresa China ¿Realmente cederá?

Esta vez Google junto con Donal Trump están presionando a Huawei para que Google pueda brindarle los servicios a la empresa China, porque después de hacer un análisis habrían más perdidas que beneficios por ambas partes, o por lo menos es lo que dice la empresa estadounidense, por su parte Huawei al no dar un respuesta de si continuara o no relacionándose con Google esta está tratando de boicotear las ventas de los próximos celulares que saque la empresa China diciendo que “tener un dispositivo Huawei que no tenga Google sería más fácil de jaquear”, es decir menos seguro que otros dispositivos.

Además por otro lado Google está dejándole claro a Donal Trump que las personas estadounidenses no dejaran de consumir dispositivos Huawei y eso podría ser perjudicial porque no tendrían el control de la publicidad que colocan en la PlayStore de los dispositivos, es decir que son perdidas monetarias a un muy largo plazo, y como resultado están regalándole todas esas futuras ganancias a la empresa China.

Porque hay que recordar que hoy ya no es rumor que Huawei cuenta con su propio sistema operativo llamado HongMeng en China y ArkOS en occidente, en el cual han trabajado por más de ¡siete años!, dado que sabían que en un futuro se tendrían que deslindar de empresas extranjeras y abrir su propio mercado. Pero ¿Cuándo tendrán listo ese sistema? Entre los meses Agosto/Septiembre que es justamente tres meses de la prórroga que Google le dio a Huawei para hacer el respaldo de su información.

Así que todo esto ya es un hecho pero es aquí donde queda en duda si aplicaciones relacionadas a Google como Facebook, WhatsApp e Instagram estarían también incluidas en esta nueva tienda de aplicaciones creada por Huawei, porque por ahora los celulares de esta marca China continúan con un funcionamiento normal, pero ¿Qué les depara a todos esos futuros celulares? ¿Sera que contaran o no con todas estas aplicaciones? Que suelen ser básicas para la mayoría de los usuarios y que de alguna manera si deciden romper lazos completamente con Google se quedaran con un abasto mínimo para su propia tienda de aplicaciones y esto puede llévalos a empresas como Samsung con Tizen que tienen una variedad mínima de apps y que no está dando tan buenos resultados en dispositivos móviles, solo queda esperar la respuesta por parte de Huawei y también ver el nuevo sistema con todos esos nuevos cambios que expertos mencionan podría ser una de las mejores.

Pero algo que sí está claro es que en este último mes no solo Google ha tenido pérdidas sino también por parte de Huawei porque incluso los celulares que están en venta están bajando sus precios en hasta un 40%, así que eso nos deja mucho de qué hablar y de si realmente estas empresas volverán a unir fuerzas, porque bien existe la frase que dice, “Si no puedes con tu enemigo, únete a él” y hay veces que esa puede ser la mejor opción, ahora cuéntame tu ¿Qué piensas al respecto de esta situación? Y ¿Crees que Huawei una lazos nuevamente con Google?

*La autora es youtuber del canal Akari Beauty Official, cuenta con más del millón de seguidores. Sus contenidos son: Vlogs, Challenge, DiY’s, reviews y todo lo relacionado a la cultura asiática.