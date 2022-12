Gonzalo y Daniel para la historia

El pasado fin de semana dos grandes atletas de Baja California tuvieron de nueva cuenta excelentes actuaciones y estas fueron para la historia. Primero fue el tijuanense Gonzalo Cruz al proclamarse campeón nacional de campo traviesa el sábado pasado, y luego el domingo el mexicalense Daniel “Mexicali” Valdez más conocido como el “Pollito”, hizo una gran hazaña al romper el viejo récord de Baja California en el Maratón.

Fue en el Parque Metropolitano de León Guanajuato, donde se desarrolló en el campeonato Nacional de Campo Traviesa avalado por la FMAA y selectivo para el mundial de Australia. Ahí Gonzalo hizo historia, pues ningún bajacaliforniano se había coronado en ese evento. Gonzalo marcó 31.04 en los 10k sobre un terreno difícil en pasto y terracería, venciendo en un disputado cierre final a Marcelo Laguera de Chihuahua (31.05) y a Roberto del Valle del Estado de México (31.24) dentro de los 3 primeros. En la rama femenil la ganadora fue la olímpica y poseedora de récords mexicanos, Laura Galvan de Guanajuato con 34.08.

Así, Gonzalo Cruz que lo entrena Jose Jesus Salinas y es patrocinado por la Asociación Vida Deporte, clasificó al Mundial de Campo Traviesa a llevarse a cabo en Bathurst, Australia el 18 de febrero del 2023.

Y el domingo pasado, por fin, después de muchos años en que se mantenía intacto el que se decía era el récord de un bajacaliforniano en el Maratón, se rompió el domingo 11 de diciembre en la edición número 56 del Maratón Baja California en Mexicali.

Daniel “Mexicali” Valdez que se encuentra en gran forma, mantuvo un paso formidable durante el desarrollo del recorrido de los 42 kilómetros por las calles cachanillas y aunque tuvo momentos de crisis por un problema estomacal, pudo mantenerse en la prueba y llegó a la meta en el cuarto lugar absoluto detrás de los kenianos Rodgers Gesabwa, Robert Gititu y Erick Monyenye, marcando un excelente tiempo de 2hr.16.26, rompiendo el viejo récord de 2hr.19.50 de Javier “Bala” Zavala establecido en los años noventas.

Aunque esa marca del “Bala” no era oficial pues no se realizó en ruta certificada y hay información no verificada de marcas mejores por esos años, los 2hr.19.50 se consideraban como el récord de Baja, ahora quedó atrás con esa extraordinaria actuación de Daniel Valdez. Sin duda un gran logro que quedará para la historia y otro detalle admirable es que de esa manera Daniel ganó su octavo titulo al mejor de Baja en ese maratón llevándose el premio de 19 mil pesos y un viaje a un evento internacional.

Por el lado de las damas no debemos dejar de mencionar a la también mexicalense Ivette Sandoval que se llevó el premio a la mejor bajacaliforniana cuando logró llegar en el sexto lugar absoluto con tiempo de 2hr.58.42 y primera en su categoría de 35 a 39 años.