Gobernadora histórica

Marina del Pilar Ávila Olmeda inicia hoy su gobierno por 6 años y en su toma de protesta se vio bien arropada por la fuerza política nacional de Morena, ya que acudieron importantes personalidades.

Como representante del gobierno federal, estuvo en Mexicali, Tatiana Clouthier, secretaria de Economía del Gobierno federal, quien destacó la intención de trabajar de la mano con Baja California.

Al evento también acudieron gobernadores como Claudia Sheinbaum Pardo, una de las señaladas para contender por la candidatura a la Presidencia de la República; así como el gobernador de Veracruz Cuitláhuac García Jiménez.

También hicieron acto de presencia el senador Ricardo Monreal Ávila, así como el líder nacional de Morena, Mario Delgado Carrillo, a quien la ahora gobernadora agradeció su presencia.

Al evento también acudieron diputados federales, así como el titular del poder judicial, Alejandro Isaac Fragozo López; quien no estuvo presente fue el ahora ex gobernador de Baja California, Jaime bonilla Valdez.

Quien si acudió fue el ex candidato a la gubernatura por el Partido Encuentro Solidario, Jorge Hank Rhon, quien señaló que espera que Marina del Pilar haga un buen gobierno.

Marina del Pilar Ávila Olmeda llegó al recinto en el que se realizó la sesión solemne acompañada de su pequeña hija “Marinita” quien la ha acompañado en cada momento importante en su carrera política.

En su discurso, un detalle que resaltó fue el de buscar trabajar de manera conjunta el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial para buscar las soluciones que buscan y necesitan los ciudadanos en los diferentes temas aquejan al estado.

Por cierto, quien andaba como “pavorreal” fue su esposo el ex diputado, Carlos Torres Torres, quien en una entrevista resaltó las virtudes de la ahora gobernadora del Estado, destacando el trabajo desde que vendía diversos artículos hasta el de maestra y ahora con el cargo más importante del estado.

Y la gobernadora no se quedó atrás ya que además de agradecer a sus padres y a los ciudadanos que la apoyaron para llegar al cargo, tuvo palabras especiales hacia su esposo al resaltar que Carlos cortó sus alas para que fuera ella quien volara.

La gobernadora no esperó nada para presentar sus primeras iniciativas al Congreso del Estado, y su primera solicitud fue la de la creación de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la cual había sido desaparecida en el gobierno estatal anterior.

También entregó la iniciativa para una nueva ley orgánica e integrar nuevas secretarías como la de Turismo, Medio Ambiente entre otras, las cuales fueron recibidas por el presiente de la mesa directiva del Congreso del Estado, Juan Manuel Molina García, quien detalló que serían firmadas como recibidas el primer minuto de hoy 1 de noviembre.

Algo que destacaron los presentes es que inició siendo conciliadora, pero señalando que no dejará que quien esté en el gobierno busque servirse a si mismo, lo que les dejó un buen sabor; hoy ya la gobernadora iniciará sus funciones y su primer día de trabajo lo realizará en la ciudad de Tijuana.