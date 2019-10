Gaseritas en Tijuana

Al interior del gobierno municipal aseguran que ya se revelaron las firmes intenciones de extender la protección que desde el gobierno de Juan Manuel Gastélum se ofreció a las llamadas "gaseritas" y es que el regidor Arnulfo “Fufo” Guerrero León, tal parece que poco o nada ha aprendido del oficio político en sus 18 años de carrera.

Aseguran que desde su oficina, Guerrero buscará un acuerdo para proteger a la empresa Blue Propane, y que la decena de mini estaciones de abastecimiento de Gas LP con que cuenta sigan en marcha. No es un secreto ya que a unas semanas de terminar el trienio pasado, Guerrero León cruzó la frontera y se reunió en San Diego, California con los dueños de la empresa, Jorge Alberto Elías Retes y Marco Antonio Sánchez Acosta.

Se dice que en la reunión el Regidor pactó buscar extender la protección que se dio a la empresa sonorense, además de presentarle al alcalde, Arturo González Cruz, la “ideota” de generar gas LP con los residuos de los basureros municipales. La idea quizá venda de inicio, sin embargo, afirman que lo que el Fufo no planea contarle al Alcalde, que detrás del proyecto se encontrará Blue Propane.

Esta empresa ha sembrado mucha discordia entre los tijuanenses al ser ubicada como la promotora de las gaseritas, vecinos se han manifestado y han advertido que son “bombas de tiempo” donde miles de ciudadanos se encuentran en peligro, en Tijuana se dice que han tenido algunas fugas que el pasado gobierno trató de encubrir, lo cierto es que en el vecino estado de Sonora, donde se encuentra establecida la empresa, ya se han presentado incidentes. Imposible imaginar que no haya riesgo si ellos serán los mismos que manejen miles de litros de gas metano derivado de la descomposición de los residuos de los tijuanenses.

Visita de AMLO

El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador estará de nueva cuenta en Baja California, visitando la “Cenicienta” del Pacífico, específicamente Ensenada.

Quien dio la noticia fue el delegado federal único, Jesús Alejandro Ruiz Uribe quien señaló que la visita será al poblado de San Quintín a las clínicas rurales y conocer las necesidades de dicha población. Según dicen hay la posibilidad de que dicha clínica se amplíe, para brindar un mayor número de servicios, por el momento sólo se conoce dicho punto a visitar, no se sabe si tendrá más agenda en el Estado 29.

Jaloneos en PAN rosaritense

Donde las cosas están que arden es en el PAN rosaritense, pues parece ser que resurgir de entre las cenizas como el Ave Fénix no será nada fácil, pues el “deschongadero” para el cambio de la dirigencia en esta localidad está al rojo vivo.

Por un lado, se encuentran las mujeres que ya han levantado la mano y que apuestan a posicionar a una de ellas para las elecciones del 2021, considerando que lo más seguro es que de nueva cuenta una mujer sea quien abandere la causa, pues parece ser que Rosarito está destinado a ser moneda de cambio.

Por otro lado, los hombres, que por sus fueros se quieren imponer para seguir conduciendo los destinos de lo que queda del PAN y ahí es donde está el verdadero pleito.

Figuras como la del ex alcalde Antonio Macías, comienzan a ganar espacio pero otras como Yannette Sepúlveda, ex directora del DIF, no está dispuesta a ceder terreno y asegura que va con todo, lo malo es que ambos pertenecen al mismo bando y que de enfrentar a sus miembros, terminarían con lo poco que queda del PAN.

Quizá la alternativa recaiga sobre Manuel Ochoa Magallón, quien sin hacer mucho ruido ha escalado posiciones y trae consigo a un buen grupo, incluyendo a los conocidos como “maruchans”.