Ganó 28 juegos en su año de novato

-o-o-o-oFrancisco A. Ramos, de Hermosillo, pregunta…: “¿Por qué el catcher pide los lanzamientos y no el pitcher quien decida cuál tirar?”.

Amigo Pancho…: El pitcher decide. Cuándo le hace señas al cátcher por no estar de acuerdo con lo pedido, tienen que cambiar. Y el receptor pide los lanzamientos porque necesita saber qué van a lanzarle. Si esperara curva y le tiraran recta, sufriría calamidades para recibir la pelota. Igual si creyera que viene recta y le lanzaran knuckleball.

Onímenas A. Camacho, de Caracas, pregunta…: “¿Cuáles pitchers han ganado 20 o más juegos en su año de novato... Y Ud. ¿ha pensado en retirarse?”.

Amigo Oni…: Hubo varios, el más notable, Grover Cléveland (Pete) Alexánder, quien ganó 28 veces en su debut con los Phillies, en 1911. Y todavía tuvo tiempo para perder 11, efectividad 2.57. Terminó su carrera de 21 años, con 373-208, 2.56. En cuando a mi retiro, sí lo he pensado. Me parece que sería innecesario, horrible, fastidioso.

Jesús E. Navarro P. de Maracaibo, pregunta…: “¿Qué opina de haber sacado a Clayton Kershaw, cuando tiraba juego perfecto con solo 80 lanzamientos en siete innings?.

Amigo Chucho…: Opiné amplia y profundamente en mi columna del domingo pasado.

José Gómez, de Banning, California, pregunta…: “¿A qué se debe que algunos equipos alinean al mejor bateador como segundo bate cuando debería ser tercero?”.

Amigo Pepe…: O creen que el otro es el mejor bateador del quipo o creen que el mejor debe ser segundo. Florentino Rosales, de Hawaii, pregunta…: “Me llama la atención que en los deportes donde golpear no es el objetivo, como el beisbol, basquet, hockey o soccer, las peleas no sean consideradas una falta, un delito. ¿Cómo se explica eso?”.

Amigo Tino…: Si en el hockey sobre hielo no pelean, se acaba ese espectáculo. En los otros deportes, las peleas no son abundantes, y se hacen poco daño. Son buenos actores. Simulan estar en pelea, pero no se causan daño. Es parte del folklore. Está bien cómo ha sido durante 152 años de Grandes Ligas.

