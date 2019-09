Controvertida

Quien sin duda dará mucho, pero mucho de que hablar es la próxima síndico procuradora del Ayuntamiento de Tijuana, Meli Espinoza.



Para empezar en las reuniones de transición y en algunas entrevistas banqueteras se ha notado que es de “mecha corta” y de “armas tomar”.



Pues ahora es ella misma la que se ha encargado de decir que la están grillando y exponer su sentir.



En sus redes sociales ha compartido frases como: “Ya me están pegando de adentro y de afuera y eso que todavía no entro...” “para algunos la ambición no tiene límites.

Pagar el precio de sus acciones es el resultado”. “El fuego amigo es el peor. Ese destruye partidos, muchas veces viene de los que entran con el objetivo de dividirnos”.



Una persona cercana a su equipo le renunció hace unas semanas y según se comenta ya tiene sus diferencias incluso con el futuro Alcalde.



Y por si fuera poco, compartió también en su Facebook una invitación a la toma de protesta del lunes, alterna a lo que ya está haciendo el equipo oficial del Alcalde.



En la misma se puede ver su foto como si ella fuera a ser la protagonista del acto, así que al parecer será un personaje que querrá resaltar.



Ojalá y así como se ve que es de brava utilice eso para investigar las irregularidades que se han cometido y se cometan en el Municipio.



Una fiesta en grande

La crema y nata de Baja California se reunió el viernes por la noche para festejar los 50 años de Miguel Ángel Badiola Montaño, presidente de Canirac y director de Relaciones Públicas de Grupo Caliente.



Y es encabezó una gran fiesta en la que se reunieron políticos, empresarios, familia, amigos y hasta artistas amenizaron la velada.



Raúl Di Blassio, Ana Cierré, Larry Hernández y la propia Estibaliz Badiola estuvieron dedicando melodías al festejado.



Entre los muchos invitados estuvieron el alcalde de Tijuana, Juan Manuel Gastélum; la todavía alcaldesa de Tecate, Nereida Fuentes, el general Gabriel García Rincón, el abogado Guillermo Ruiz Hernández; el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Salvador Juan Ortiz Morales; las magistradas Perla del Socorro Ibarra y María Esther Rentería.



Los ex diputados Alejandro Arreguí y Marco Antonio Corona Bolaños Cacho, el diputado Elí Topete.



Los empresarios Jorge Hank Rhon, David Saul Guakil, Salomón Cohen, Jorge Kuri y Rafael Carrillo.



También ahí se vio sonriente la recién casada, Marina del Pilar Ávila Olmeda, alcaldesa electa de Mexicali y a Armando Ayala, alcalde electo de Ensenada.



También andaban los hermanos Pérez Tejada Padilla, el presidente del CCE de Mexicali, Rodrigo Llantada y el ex alcalde de Mexicali Eduardo Martínez Palomera.



Además de presidente de Canirac nacional, José Luis Mier, el abogado fiscalista, Adolfo Solís, el ex candidato a la gubernatura del PAN, Óscar Vega Marín; la diputada federal Lizeth Noriega y el superintendente de la CFE, Luis Torres.



Curioso dicen que resultó ver a Jorge Astiazarán Orcí, ex alcalde de Tijuana, pues cabe recordar que en su momento hubo diferencias cuando Badiola era presidente de Cotuco y salió el tema de “Tijuana Coqueta”.



La fiesta rebosaba de invitados y resultó muy emotiva, pues dicen que fue notorio ver toda la estima con la que cuenta Badiola Montaño.



Enfrentará problemas económicos

El que anduvo ayer en Tijuana fue Armando Ayala, quien está a unas horas de tomar posesión como alcalde de Ensenada.



Dijo que hasta la fecha no sabe si le van a dejar dinero para los últimos meses de la administración y para pagar sueldos y aguinaldo.



Pero, como sabe que es uno de los municipios que tiene mayores problemas económicos, buscará aumentar la recaudación del Impuesto Predial, pues tiene una cartera vencida de alrededor de 500 millones de pesos.



Cabe mencionar que será el primero de los cinco alcaldes en tomar posesión mañana por la mañana.