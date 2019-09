Gabinete desconocido

La estrategia de comunicación del gobierno está centrada en posicionar la imagen del presidente López Obrador en todos los medios. A ese propósito ayuda de manera particular su comparecencia de todas las mañanas que tiene una amplia cobertura periodística.

En el marco de esa estrategia los secretarios de Estado tienen poca o nula presencia en los medios y solo aparecen, son contadas las excepciones, cuando el presidente los invita a participar en la comparecencia mañanera.

Así, los integrantes del gabinete que podían ser un activo y hacer presente cotidianamente la agenda del gobierno, por lo menos en sus temas, están relegados y son muy poco conocidos por la ciudadanía.

El Financiero (04.09.19) dio a conocer una encuesta realizada a finales de agosto que pregunta sobre si se conoce o no a los secretarios. Estos son los resultados de mayor a menor desconocimiento:

A Román Meyer Falcón, secretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, no lo conoce 68 % de los ciudadanos; a Alejandra Frausto, secretaria de Cultura, 66 %; a María Luisa Albores, secretaria de Bienestar, 64 % y a Irma Eréndira Sandoval, secretaria de la Función Pública, 60 %.

En el caso de Miguel Torruco, secretario de Turismo, no lo conoce 59 % de los ciudadanos; a Víctor Manuel Toledo Manzur, secretario de Medio Ambiente, 56 %; a Luisa María Alcalde, secretaria de Trabajo y Previsión Social, 56 %; a Rocío Nahle, secretaria de Energía, 54 %; a Arturo Herrera, secretario de Hacienda, 52 %; a Jorge Carlos Alcocer, secretario de Salud, 52 % y a Graciela Márquez Colín, secretaria de Economía, 51 %.

A José Rafael Ojeda, secretario de Marina, no lo conoce 49 % de los ciudadanos; a Luis Cresencio Sandoval, secretario de Defensa Nacional, 48 %; a Javier Jiménez Espriú, secretario de Comunicaciones y Transportes, 47 %; a Alejandro Gertz Manero, fiscal General de la República, 46 %; a Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, 41 % y a Alfonso Durazo, secretario de Seguridad, 40 %.

Los integrantes del gabinete menos desconocidos son Esteban Moctezuma, secretario de Educación, que no lo conoce 37 % de los ciudadanos y a Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, 25 %. Los cancilleres tienden a ser poco conocidos, pero las tareas que el presidente le ha encargado al actual, que trascienden el rol de quien ocupa el cargo, lo mantiene en los medios.

El presidente, en diversas ocasiones, ha descalificado lo que dicen o hacen sus secretarios. Estos han optado no aparecer en los medios y tampoco en las redes sociales, salvo algunos casos que confirman la regla. Todo indica que el presidente no va a cambiar su estrategia de comunicación que implica, entre otras cosas, que los secretarios no estén en los medios y por lo mismo se mantengan desconocidos para la ciudadanía.

*- El autor es analista político.