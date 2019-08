Futuro 21: ¿Nuevo partido o partido reciclado?

“Para el que no tiene nada, la política es una tentación comprensible, porque es una manera de vivir con bastante facilidad.”

Miguel Delibes

¿Qué tienen en común personajes tan disímbolos como el ex jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, el ex candidato a la presidencia por el Panal, Gabriel Quadri, el actual gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, el ex rector de la UNAM José Narro Robles, los perredistas Jesús Ortega, Jesús Zambrano, Demetrio Sodi del PRI, Cecilia Soto del PT, Rubén Aguilar, Beatriz Pagés del PRI, ¿o periodistas como Tere Vale y diversos académicos? Que todos se reunieron para formar un nuevo partido: “Futuro 21”.

Esta agrupación nace el 23 de junio, 2019, pero este 24 de agosto realizó su primera asamblea nacional. Se dice que esta agrupación busca utilizar el registro del PRD, el mismo registro que obtuvo en 1977 el Partido Comunista, liderado por Arnoldo Martínez Verdugo y que después lo usara el PSUM (Partido Socialista Unificado de México y el Partido Mexicano Socialista). Si todo sale como lo han previsto y de acuerdo a lo anunciado, en diciembre próximo el PRD cedería este reciclado registro a Futuro 21.

Lo que llama la atención es que no se trata de sangre joven o personas ajenas a la política que buscan crear una nueva alternativa, sino que son políticos que por alguna razón han caído en desgracia dentro de sus partidos y ahora buscan a toda costa, seguir viviendo de la política.

Quien no recuerda a José Narro hace unos años cuando incluso se le mencionaba como aquel priista inmaculado que salvaría a su partido de la deshonra al convertirse en el sucesor de Peña Nieto y limpiar la imagen de ese partido. Posteriormente y luego de la aplastante derrota sufrida en el 2018, se quiso lanzar como candidato a Presidente del PRI, pero al descubrir las trapacerías al interior de ese Instituto Político, decide renunciar a 30 años de militancia y ahora nos enteramos que acepta sumarse a esta nueva opción.

Recordemos que, según las estadísticas electorales, entre 1990 y 2014, se les otorgó a 32 partidos políticos su registro, de los cuales solo 8 continúan vivos, aunque muchos de ellos se han reciclado en el pasado y sus dirigentes han abusado de los recursos a ellos asignados.

Tampoco debemos olvidar que, en marzo pasado, 102 organizaciones políticas solicitaron ante el INE, su registro como partidos políticos, como si no fueran suficientes los que tenemos al momento y que mantenemos a costa de nuestros impuestos. Evidentemente, es muy difícil que todos éstos logren su registro, pero no sería remoto que lo obtuviera el 10 por ciento de ellos, con lo cual crecería el número de ellos a la friolera de 18.

Pero regresando a “Futuro 21”, la gran pregunta que queda en el aire es: ¿y los jóvenes de esta País?, ¿Dónde están?, porque no les abren un espacio a esas nuevas voces, frescas, con ideas innovadoras, sin mañas. ¿Acaso no son el futuro de México?

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo