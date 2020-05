Fundado temor en Semefo

Para el Tribunal Superior de Justicia de Baja California el Semefo (Servicio Médico Forense) era la institución de apoyo judicial, que con el tiempo se había convertido no solo en un pilar auxiliar de la procuración, administración e impartición de justicia en Baja California, sino en una parte fundamental para la resolución judicial de casos principalmente de orden penal, civil, laboral y familiar. Esto se debía a que no solo apoyaba a la institución en casos de muerte, sino que en aquellos casos con implicaciones médico-legales con personas vivas; esperemos ver los cambios que se generaran después que la Comisión de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales (Cglpc) del Congreso local aprobó el trasladar las funciones del Servicio Médico Forense (Semefo ) a la Fiscalía General del Estado.

El personal sufrió su primer revés al resultar nulo que en el mes de marzo el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) de Baja California se pronunciará contra de la iniciativa de ley de pasar sus instalaciones y ocupaciones a la Fiscalía General del Estado.

Otro golpe al Semefo es que se encuentra en una desventaja hasta en lo social con la comunidad médica, ya que existe una suposición en la medicina que tratar con las personas fallecidos no requiere de la misma urgencia que trabajar con pacientes gravemente enfermos, y en general así es. Pero en una situación como la actual con una pandemia como la de COVID-19, el número de cadáveres puede ascender rápidamente y por ende serán nulas las capacidades locales si no se gestiona las medidas prioritarias de forma oportuna.

En el caso de las enfermedades altamente infecciosas, es urgente que los procedimientos post mortem: desde el fallecimiento hasta la liberación del cuerpo para su cremación o entierro fluyan de la forma más adecuada y fluida posible.

Hoy nos enteramos que se sabe mucho sobre la familia de los coronavirus, pero nos hace falta sabe más sobre los modos de transmisión y los efectos en el cuerpo del virus que causa el Covid-19. No sabemos si los restos humanos son infecciosos, pero la probabilidad que lo sea por lógica elemental es alta. Así que los médicos forenses hacen un llamado a los gobiernos a restringir la visión y el manejo del cuerpo después de que se haya completado el examen; y aquí surge otro problema, la incertidumbre de cuántos y cuáles son los que murieron contagiados por el virus, ya que al no encontrarse confirmado no lo registran como paciente de pandemia generando otra causa de muerte y con ello un cadáver que no está en la estadística y pasa como no contagiado.

El personal del Semefo actualmente está realizando algo inusual, por su cuenta realiza entrevistas extraoficiales a familiares para saber un poco la patología de la persona fallecida y que ingresa sin ser paciente COVID-19, esta práctica aunque eficaz no es protocolaria, pero ante la adversidad la creatividad.

Parece que prevenir el número de cadáveres y los recursos para su manejo están separados.

* El autor es coordinador del Área Pericial de Instituto INJUS.