Fue Medrano

Tal y como lo adelantamos en este mismo espacio, el regidor Miguel Martín Medrano fue nombrado presidente de la Comisión de Régimen Interno (CRI) del cabildo de Tijuana.

Si bien, la votación fue unánime, se comenta que lo cierto es que desde días atrás, se dio un intenso jaloneo entre las distintas “fuerzas vivas” que se reacomodaron al interior del cuerpo edilicio, pues entre la bancada de Morena y el PT, sigue la división entre aquellos que juraron amor eterno a Arturo González y aquellos que buscan congraciarse con la nueva Alcaldesa.

Es por ello, se dice, que la mejor opción fue designar a un regidor de fácil manejo y que su nombramiento no “levantara polvo” como pudo haber sucedido si se entregaba esta presidencia a algún regidor emanado de Morena o si se lograba “imponer” Mónica Juliana Vega Aguirre, quien trató con todo su poder político convertirse en la nueva presidenta, no obstante no tuvo ningún tipo de apoyo de los regidores, quienes se asegura amenazaron con romper acuerdos si es que alguien se atrevía a respaldar la propuesta.

Es por ello que para muchos, la gran perdedora de este agarrón edilicio fue la regidora sin partido Mónica Vega.

Cabe recordar que ella es la que encabezó la propuesta de que ahora no se den bolsas de plástico en los comercios, lo cual se suponía era para ayudar más al medio ambiente, pero para algunos resultó un costo a la economía, pues las personas terminan gastando más al comprar bolsas reutilizables, algunas incluso hechas con materiales que terminan también contaminando el medio ambiente.

Sumas y restas en Rosarito

En la rueda de la fortuna de la política rosaritense las sumas y restas son el tema diario en las sesiones de café y es que, con tantos sube y baja de aspirantes a lograr una posición, el escenario cambia de un día para otro. La salida de Dalia Salazar, de Movimiento Ciudadano, al menos en su intención de contender a la presidencia municipal y el inminente registro de Laura Torres, por el PES a esa posición, han abierto un gran hueco para la alianza PRI-PAN-PRD.

Según las más recientes sumas y restas, señalan que ambas mujeres tienen su mayor fuerza en las bases del PRI, y esto se vio en los resultados que obtuvo hace dos años Dalia

Salazar, cuando logró posicionarse como la tercera fuerza electoral, claro con la ayuda del Ejido Mazatlán, constituido en un bloque político, ya que su padre es ejidatario y a ella se sumaron los seguidores de

Laura Torres, quien si bien ya para esas fechas se había separado del PRI, sus votos estaban vigentes y representaban un verdadero baluarte.

Así la barredora dejó en la lona al tricolor, tanto que ni siquiera pudo reunir mil votos para conservar una silla en el Cabildo, sumas y restas, que se podrían repetir, pero ahora en favor de Laura.

Pero las sumas y restas también alcanzan a los panistas ¡y de qué forma!, pues según se comenta es tanto su descontento con el casi registro de la priísta

como su candidata a la alcaldía por la alianza, que muchos han optado por sumarse, a la causa de Fernando Serrano, que ahora como independiente busca la anhelada silla presidencial municipal y dicen que sus números a la fecha, no son malos.

Y por si fuera poco, en Morena, las cosas no son menos diferentes, ya hasta se habla de que la actual alcaldesa

Araceli Brown, cada vez tiene menos posibilidades de reelegirse, pues parece ser que Rocío Adame, goza de las simpatías de los mandamases, aunque las apariencias digan otra cosa, pues como buenos políticos, los acuerdos se hacen debajo de la mesa.

Las sumas y restas, todavía no indican, dicen los conocedores del teje y maneje de la política, a quién favorecerán, pues hasta ahorita no saben cómo se podría dar un acuerdo entre Brown Figueredo y la gente de Rocío Adame, cuya cabeza visible es el coordinador de Morena en Rosarito, Fidel Mogollón, y a donde irán a parar los votos de los inconformes.