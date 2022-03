Frases para disfrutar y para recapacitar

“No hay monarca como un periodista honrado.” - José Martí “Lo único más duro que un diamante es pagar sus mensualidades”... La Pimpi.-

“Si propietarios de equipos y bigleaguers quisieran al beisbol como aman a sus millones de dólares, tendríamos tremendo deporte espectáculo”… J.V.- “Los departamentos de quejas más grandes del mundo son los hospitales”... Pacomio.

“En Las Vegas encuentras miles de facilidades para apostar y perder, como ruletas, mesas para dados, maquinitas y juzgados donde casarse”... Joey Adams.

“No es lo mismo Sorba El Griego, que sorbe el ebrio”... Trapichito. “Ser apostador es practicar el arte de no conseguir nada a cambio de mucho o de todo”... Joseph McKadew. “Para mí, una dieta muy balanceada es un whisky en cada mano”... Trapichiro.- “Siempre se prefieren dobles, tanto los besos como los tragos de whisky”... Trapichito. “Para manejar un automóvil borracho o a exceso de velocidad, hayque tener algún motivo muy superior a la vida”... J.V. “El slogan reza…: ‘haz el amor no la guerra’, pero desde que me casé estoy obligado a hacer las dos cosas a la vez”... Dick Secades.

“En Estados Unidos surgen las nuevas ideas, un mes más tarde, lasinventan en Rusia, y dos meses después los japoneses las lanzan al mercado mucho más baratas”... Joseph McKadew. “Los agentes de policía de baja estatura se ocupan solamente de los delitos menores”... Pacomio.

“La luna de miel es siempre un conjunto de días de intensa felicidad, incluso hasta si uno va con la esposa”... Pacomio.

“Si no lo hubieran dormido, Adán jamás habría aceptado casarse”... Yatuny Lagueles. “Los actores porno regresan a la casa muy cansados, después de su trabajo”… Pacomio.- “El llavero fue inventado para que uno no pierda una llave, sino todas juntas”… El Club de la Comedia.- “Un hombre exitoso es el que gana más dinero del que gasta su esposa. Y una esposa exitosa es la que consigue ese marido”... Anónimo.

“No me gustan los helados que no están bien fríos”... Yogi Berra.

“Esa línea aérea es tan mala, que su slogan es Viaje Ahora y Reclame Después”... J.V. “Hace años tenía un montón de sueños, ahora que tengo es sueñoy un montón de años”… Anónimo. “Estados Unidos puede hacer cualquier cosa que otro país del mundo sea capaz de hacer...

Excepto, pedirle dinero prestado a Estados Unidos”... Joseph McKadew. Gracias a la vida que me ha dado tanto, incluso un lector como tú.

ATENCIÓN.- Puedes leer el archivo de “Juan Vené en la Pelota” en Internet, entrando por “el deporte vuelve a unirnos.