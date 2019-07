Fricciones en Rosarito

Aunque los desencuentros entre la alcaldesa electa de Rosarito Araceli Brown Figueredo y el ex Coordinador de la campaña del candidato a la gubernatura en este Municipio, Fernando Serrano García no son nuevos, parece ser que cada día se tornan más irreconciliables.



Serrano García al parecer será nombrado como Subsecretario de Desarrollo Social en Baja California lo que le representa una cuota de poder, además de colar a José Luis Zazueta, con quien mantiene lazos de amistad a la Sindicatura de este Municipio.



Dicen los enterados que recientemente se enfrascó en una discusión con Brown Figueredo mientras ambos se encontraban en una fiesta, los ahí presentes refieren que la situación se tornó un tanto violenta y que incluso Serrano García la amenazó con poner piedras en su camino, para que su Gobierno no avance, esto claro con otro tipo de palabras.



Ambos personajes, hace no tantos ayeres, se habían publicitado como una dupla, para ocupar la Alcaldía y la Diputación, pero parece ser que lo explosivo de sus caracteres no ayudó a fincar una relación duradera.



Los conocedores de los intríngulis políticos, aseguran que esto no pinta bien para los rosaritenses quienes al final serán los paganos, pues si los recursos se frenan por pleitos personales, mal empezamos.



Por cierto, ya se habla de que la pareja sentimental de Serrano García, Tania Esquivel, ocupará la Delegación de Desarrollo Social en Rosarito y su cuñado, Armando “Bibi” Esquivel, la Dirección de Atención Ciudadana, de la Sindicatura.



¿Carnaval del vino?

En un exclusivo evento que contó con la presencia de reconocidos productores, funcionarios y expertos del vino, el jueves se llevó a cabo la inauguración de las Fiestas de la Vendimia, donde estuvo presente el Secretario de Turismo Federal, Miguel Torruco Márquez.



Sin embargo, cuando fue su turno de hablar, además de destacar la importancia de la Ruta del Vino, el Valle de Guadalupe y sus vinos, se le ocurrió la brillante idea de proponer un nuevo evento, así como la Ciudad de México cuenta con el carnaval del día de muertos, el funcionario afirmó que Ensenada debería tener un carnaval del vino.



Pero, al parecer la idea no le agradó nada a los organizadores de las Fiestas de la Vendimia, pues recientemente en una rueda de prensa manifestaron que no permitirían que el Valle de Guadalupe se convierta en un palenque, y es que si bien es cierto que cada año hay más eventos y conciertos en la Ruta del Vino, en los últimos meses también ha incrementado el número de eventos relacionados a la música de banda o norteño, lo que a opinión de algunos productores desvirtúa el objetivo de promover la cultura del vino, ya que la mayoría de los asistentes de esos eventos prefieren el consumo de cerveza, no obstante, aunque la propuesta del funcionario federal fue con buena intención, probablemente no sea tomada en cuenta.



Festival de la ensalada Caesar

Este día, se llevará a cabo el Festival de la Ensalada Caesar´s, evento que se volverá a hacer después de un tiempo.



Ahí, la Canirac entregará un donativo al organismo Tijuana Agradecida, producto del torneo de golf organizado por la Cámara hace unas semanas.



En el festival, además, se aprovechará para entregar un reconocimiento a Juan José Plascencia, pionero de la gastronomía en BC, quien acaba de cumplir 80 años hace unos días.



El festival será en la torre de Agua Caliente de 12:00 a 21:00 horas.