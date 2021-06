Fiscalización de los depósitos en efectivo

Recientemente se había circulado información sobre los depósitos en efectivo y su fiscalización donde señalaban que los contribuyentes deben declarar los depósitos que superen los 15 mil pesos; sin embargo, esto dejo con más dudas a los contribuyentes

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) considera depósitos en efectivo todos aquellos realizados en moneda nacional o extranjera hechos en alguna cuenta del sistema financiero, así como las adquisiciones en efectivo de cheques de caja.

Así las cosas, los que no considera como deportivos en efectivo son aquellos hechos a favor de contribuyentes mediante transferencias electrónicas, traspasos de cuenta, títulos de crédito o cualquier otro documento o sistema pactado con alguna institución del sistema financiero.

En ese orden de ideas, de acuerdo a la Ley del Ingreso Sobre la Renta (LISR), se debe pagar ISR por los ingresos que los residentes de México tengan, con independencia del origen de éstos, así como por los ingresos de los extranjeros originados en el país, sin embargo, no se paga ISR por este tipo de ingresos porque la excepción está expresada explícitamente en la ley, y no por su carácter como ingresos en efectivo.

La confusión de pagar impuestos por depósitos en efectivo surge del artículo 55 fracción IV de la Ley del ISR donde establece que instituciones que componen el sistema financiero deben informar al SAT sobre depósitos que superen los 15 mil pesos:

Bajo dicha tesitura, estas instituciones deberán proporcionar anualmente a más tardar el 15 de febrero, la información de los depósitos en efectivo que se realicen en las cuentas abiertas a nombre de los contribuyentes en las instituciones del sistema financiero, cuando el monto mensual acumulado por los depósitos en efectivo que se realicen en todas las cuentas de las que el contribuyente sea titular en una misma institución del sistema financiero exceda de $15,000.00, así como respecto de todas las adquisiciones en efectivo de cheques de caja, en los términos que establezca el SAT mediante reglas de carácter general.

La regla correspondiente (Regla 3.5.13 de la RMF2021) establece los lineamientos que deben seguir las instituciones financieras para presentar esta información.

Por esto último, los contribuyentes estaban en la confusión de estar obligados a presentar declaración por todos los depósitos efectuados.

Pues hace algunos días, la Administradora de Servicio al Contribuyente, Lorie Nayely Juárez Mota, menciono que los bancos están obligados a informar sobre los depósitos que superen los 15 mil pesos. Sin embargo, los contribuyentes no deben hacer ningún tipo de declaración.

También aclaro que sobrepasar el monto de 15 mil pesos no tiene que ver con el pago de impuestos, los contribuyentes deben pagar impuestos por todos los ingresos, esto sin importar si los depósitos en efectivo superan o no el monto

Es decir, si los depósitos son de menos que esto, el banco no está obligado a informarle al SAT, no obstante, el hecho de que el SAT nunca se entere de esto y, por ende, no proceda a fiscalizar al contribuyente que tuvo estos ingresos, no significa que no esté obligado a pagar impuestos por ello

