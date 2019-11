Fiscalía y sus nombramientos

En la recién creada Fiscalía General del Estado (FGE), el titular Guillermo Ruiz Hernández, conocido popularmente en Tijuana como “Titi”, realizó ayer una serie de nombramientos.

Se trata de nueve mujeres y seis hombres quienes recibieron sus nuevas encomiendas dentro de la FGE. Llama la atención la designación de dos mujeres para las fiscalías regionales de Tecate y Playas de Rosarito.

Ruiz Hernández entregó personalmente los nombramientos a los nuevos funcionarios y les tomó la protesta de ley, en un sencillo acto efectuado en el cuarto piso del edificio de la FGE, ubicado en la vialidad del Río Nuevo, en Mexicali.

Hay quienes señalan que la mayoría de los designados son de Tijuana, pero es algo normal puesto que el fiscal general es precisamente de la coqueta ciudad, así que en el equipo seguramente prevalecerán personas de aquella zona.

Quienes tienen su nueva encomienda son Adriana Lizárraga González, fiscal especializada en Delitos contra Mujeres por Razón de Género; Hortensia Noriega León, fiscal regional de Tecate; Liliana Verónica Cruz León, fiscal regional de Playas de Rosarito; Rosa Iliana Soto Quiñónez, directora de Capital Humano; Alma de Jesús Castillo Ramos, directora de Seguridad Privada; Brenda Valdez Jaramillo, directora del Centro de Evaluación y Confianza, conocido como C3.

Además, Irma Elena Contreras Balcázar, Enlace con Autoridades (sic); Paulina Elma Tinoco Lara, directora del Sistema Estatal de Justicia Alternativa Penal; y Adriana Rivas Macías, jefa de Capital Humano Tijuana.

Destacan dentro de la lista Noriega León que laboró al menos durante 20 años en la extinta Procuraduría General de Justicia del Estado y de hecho fue la última encargada de despacho de la llamada Subprocuraduría de Zona de Mexicali, mientras que Valdez Jaramillo continúa en la titularidad del C3.

A Noriega le dieron una Fiscalía donde no todo será fácil, puesto que se debe recordar que en el municipio de Tecate la violencia está al por mayor. Se debe recordar que ha habido multiejecuciones en la zona de El Hongo, atentados contra policías, amenazas contra directores de seguridad pública, entre otros.

En el caso del sexo masculino, recibieron nombramiento Pedro Cruz Camarena, director de Prevención Social del Delito y la Violencia; Fidel Hernández Aguirre, director Jurídico en Materia de Seguridad Pública; Joel Pacheco González, Consejero Jurídico; Eliseo Muro Ruiz, director Consultivo y Legislativo; Guillermo Buenrostro Escobedo, director Jurídico de la Unidad de Transparencia; y Alberto Leopoldo Íñiguez Soto, director Jurídico de lo Contencioso.

Elección a modo

Tal parece que el CEN el PRI no aprende, o al menos eso es lo que se comenta entre los pocos militantes que aún quedan del tricolor en BC, y es que desde todas las corrientes y expresiones ya se había comentado que parece haber una maniobra para que (nuevamente) se imponga un dirigente a modo en el Comité Directivo Estatal del PRI y aunque se convocó a elecciones, todo parece indicar que buscan que estas no sean.

Este miércoles 13 es la fecha de registro de los candidatos, y quien anunció que no se registraría sería el ex secretario del Ayuntamiento en Tijuana, Obed Silva Sánchez, a través de una carta dirigida a los priistas aclaró que no se va del PRI, pero sí desiste de su intención de postularse como dirigente porque el CEN vulneró el derecho del priismo local para elegir libre y democráticamente a sus dirigentes.

Dentro de la misiva dijo que es inaceptable que a cientos de consejeros políticos con larga militancia se les impida votar debido a la flojera del CEN para actualizar el padrón de afiliados. Además de que señaló que se busca mediante la fórmula de “candidatura única” impedir a los priistas votar para elegir a sus dirigentes.

“La profunda vocación autoritaria del CEN priista para imponer dirigentes a quienes ellos decidan se justifica hoy con el argumento de la falta de dinero para llevar a cabo una elección democrática”, agregó el también ex diputado local.

En fin, en el PRI parece que no habrá nada nuevo, otra imposición más de dirigente desde el Centro del País, sin embargo, parece que los jerarcas escarlatas no se han dado cuenta que este tipo de maniobras han sido lo que hoy ha dejado al PRI en los puros huesos y tumbado en el suelo.

Agenda coordinada

A pesar de no tener mucha experiencia en la política, la que ya se nota que se empapó de los temas más importantes de la agenda de Baja California es la joven diputada Montserrat Caballero, quien es además la coordinadora de la bancada de Morena en la actual legislatura.

En entrevista con GRUPO HEALY habló de la importancia de socializar los temas de interés antes de subirlos a Pleno y que solo los diputados decidan.

Como presidenta de la Comisión de Salud reforzará la prevención de enfermedades, sobre todo la detección temprana del cáncer de mama, mal que ha ido en incremento en la Entidad.

La diputada comentó que el hecho de que el Gobernador del Estado sea del mismo partido que la bancada mayoritaria contribuye a que estén en sintonía con los temas más apremiantes