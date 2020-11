No se vaya a ir con la finta creyendo que el chamuscado general Cienfuegos es inocente. Lo que pasó es que, al sopesarlo, resultó no ser de tan altos vuelos en el bajo mundo del narco y su liberación fue producto de un sorpresivo cambalache. Canje que no ha concluido.

Si lo soltaron y le retiraron los cargo del otro lado, no solo fue para que se le investigue y juzgue de este “laredo”; sino para recibir a cambio una presa más pesada en la distribución y venta de narcóticos en el gigantesco mercado de consumo que es Gringolandia.

Como quien dice: “un gambito de capo” para sacrificar una pieza de menor importancia y así tener una mejor posición en el tablero del combate al narcotráfico.

El gobierno de México -después de la detención- reclamó airado que no le haya avisado; no por defender “al cuatro estrellas” convertido en guarura de un capo; sino porque fue descobijada la Cuarta T.

Pero, me sigue picando la curiosidad por no saber quién traía el as bajo la manga y más, quién es el codiciado narco que quiere en sus dominios la justicia estadounidense a cambio del apagado general Cienfuegos.

Ahora bien, ¿Al mega narco ya lo tienen en capilla o solo está en la mira? Si esto último fuera el caso, no se les vaya a pelar el enigmático delincuente. Porque sería un sainete superior al de haber sido detenido en el extranjero el más reciente exsecretario de la Defensa Nacional… Entonces, los gringos serán los que se hayan ido con la finta.

LA PALABRA DE HOY: FINTA

En el origen de la palabra de hoy hay una finta. Porque, varios etimólogos juran y perjuran que se originó en Italia. Ello, porque es el participio sustantivado del verbo en latín 'fingere' / fingir … pero, en francés el verbo 'feindere' está registrado mucho antes (desde el siglo XIII) con el amplio sentido expresivo de atraer, cambiar, desconcertar…

Hoy, finta es engañar y se utiliza comúnmente en el terreno deportivo para amagar y eludir al contrario. Por ejemplo, los mejores jugadores de futbol hacen continuas gambetas o fintas. Lo malo es que los de las fintas son los más fauleados.

VIDEOSERIE: GAMBITO DE DAMA

La disfrute en dos maratónicas sesiones y pensaba que era un drama de reciente creación; pero no, se basa en una novela publicada en 1983 y su autor, Walter Tevis, falleció al año siguiente.

Hoy, “Gambito de dama” es un miniserie de Netflix que ha causado revuelo y que fue lanzada a finales de octubre. De ella señalaré, sin hacer un chocante spoiler, que es una ficción que narra la vida de una huérfana que se convierte en adicta a las pastillas calmantes que le daban en el orfanato y quien -a la vez- queda cautivada de por vida por el juego del ajedrez que le enseña el conserje del hospicio…

Anya Taylor-Joy interpreta a Beth Harmon, quien en apariencia es una chica inconstante y locuaz. Pero, ¡no se vaya a ir con la finta!

