Fines del Ayuntamiento

El primer Ayuntamiento en el mundo fue en un pequeño pueblo de Roma, Italia llamado Tusculum. El primer ayuntamiento fundado en América por Hernán Cortés fue la Villa Rica de la Vera Cruz. En 1519 salió una expedición desde Cuba financiada por Diego de Velázquez, y liderada por Hernán Cortés quienes llegaron a las costas de Veracruz. La Villa Rica de Vera Cruz fue fundada dos años después de haber llegado el 22 de abril de 1521 y fue el primer ayuntamiento fundado en América, estaba ubicado en lo que actualmente es Veracruz en la costa del Golfo de México. Desde entonces en los municipios se instituyen los fines que pretenden conseguir, para satisfacer las necesidades de la comunidad municipal, para garantizar una convivencia armoniosa, la paz social y el bien común. En México se establecen como común denominador los principios siguientes: Garantizar la tranquilidad, seguridad y los bienes de las personas que residan o transiten por su territorio; Garantizar la moralidad, la salubridad, el orden público y la buena imagen, dentro del municipio; Preservar y proteger sus límites territoriales; Satisfacer las necesidades colectivas de sus habitantes, mediante la adecuada prestación de los servicios públicos municipales; Promover la integración familiar y social de sus habitantes; Preservar y fomentar los valores cívicos y culturales para acrecentar la identidad municipal, estatal y nacional; Fomentar entre sus habitantes el amor a la patria, a sus símbolos y la solidaridad nacional; Fortalecer los vínculos de identidad propios de la comunidad mexiquense y de su propio municipio; Vigilar el adecuado y ordenado crecimiento urbano en el municipio; Estimular la participación social en el desarrollo de los planes y programas municipales; Promover el desarrollo cultural, social y económico del municipio; Instrumentar los mecanismos para prevenir y evitar la formación de asentamientos humanos irregulares; Preservar la ecología y el medio ambiente en el municipio, vigilando, protegiendo y expandiendo áreas verdes; sujetándose a las disposiciones que para tal efecto expidan los gobiernos federal y estatal; Formular, conducir y evaluar la política ambiental de su circunscripción territorial; Formular, conducir y evaluar el programa municipal de protección al ambiente en congruencia con el programa estatal; Preservar y restaurar el equilibrio ecológico de los centros de población en relación con los objetos derivados de los servicios de alcantarillado, limpia, mercados, panteones, rastros, tránsito y transporte público. Los fines del municipio antes mencionados son de vital importancia y es imprescindible su observancia por parte de las autoridades municipales; al vulnerar las mencionadas disposiciones, al no respetar la flora y fauna, al construir zonas habitacionales sin una planeación democrática, etc., existe incoherencia entre los principios, normatividad jurídica y los fines que establece el Bando Municipal con la actividad que desempeñan los integrantes del Ayuntamiento. La administración pública municipal, necesita trabajar dentro del marco legal por la paz, la justicia y el desarrollo social, generando en forma continua y creciente, servicios y obras de calidad, basados en la participación social y en una administración responsable, honesta y eficiente, respetando la dignidad de las personas y del medio ambiente, fomentando compromisos para fortalecer nuestra cultura, tener bien enfocados los problemas de la comunidad, trabajar de forma constante y sistemáticamente y, contar con información adecuada. Existen particularidades en cada municipio del Estado de México, lo cual los hace diferentes entre sí, cada uno posee diferencias sociales, económicas, políticas, se enfrentan a diversas necesidades; sin embargo, los problemas que acontecen en los municipios como común denominador son la insuficiencia de recursos económicos, servicios públicos inadecuados, deficiente desempeño en la administración pública municipal debido a la falta de profesionalismo y amor a la camiseta en algunos puestos públicos, entre otros. En el plano legislativo, la herramienta que posee el ayuntamiento es el reglamento, pero sus disposiciones no pueden contradecir a las leyes y normas que estén por encima de los reglamentos.