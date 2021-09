Finalizan glosas

Ayer se realizó la última glosa de las diferentes secretarías del gobierno estatal ante los diputados de la XXIV legislatura de Baja California, siendo el último en sentarse con los diputados, el secretario general de Gobierno, Amador Rodríguez Lozano. El segundo a bordo en el gobierno estatal detalló que en lo que va de la administración se han interpuesto 3 mil 631 amparos contra ciertas acciones del gobierno estatal, también informó que se han entregado más de 5 mil permisos para los trabajadores del volante. También se habló del total de las 15 notarías que se entregaron por parte del gobierno y anunciaron que se pudieran entregar otras 7 más detallaron durante la comparecencia. Por cierto, el tema de la revocación de mandato salió a relucir, luego de que su ex compañero de trabajo, el ex secretario de trabajo y ahora diputado local, Sergio Moctezuma Martínez López pidiera al secretario hablara sobre ello, mientras que el diputado Juan Manuel Molina informó que la iniciativa enviada por el ejecutivo serviría como guía o base, luego de que se tenga el marco federal. En cuanto a la transición, detalló que se han tenido múltiples acercamientos, principalmente con Catalino Zavala, quien “pinta” dice Rodríguez Lozano como próximo secretario general de Gobierno y que tendrán una nueva reunión el día de mañana para informar sobre los juicios que tiene el gobierno estatal, con la finalidad de que esté bien enterado, principalmente en los que pudiera haber una afectación económica. Con dicha rendición de cuentas, finalizaron las comparecencias del estado ante el poder legislativo, siendo la última que se da del actual gobierno estatal.

HACEN FESTEJO DEL OTRO LADO

Carlos González Gutiérrez, cónsul general de México en San Diego, encabezó los festejos por la independencia de México. Primero, el 13 se llevó a cabo una reunión con un selecto grupo de invitados de ambos lados de la frontera, entre funcionarios, académicos y gente de la comunidad. Ahí se pudo ver que estuvo presente la alcaldesa de Tijuana, Karla Ruiz MacFarland. Además, ayer por la tarde, desde el balcón del consulado, también dio el tradicional grito de independencia. Sobre la calle se montó un escenario, y además hubo números de bailables folclóricos mexicanos, lo que resultó curioso para los extranjeros que circulaban por esa zona en San Diego.

A LA EXPECTATIVA

A quince días de que finalice la administración municipal de Karla Ruiz Macfarland y asuma el cargo Montserrat Caballero como nueva alcaldesa de Tijuana, aún existe la incertidumbre de quién será designado como secretario de Seguridad. Si bien la alcaldesa electa no ha revelado quien sustituirá a Pedro Cruz Camarena como titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha asegurado en múltiples ocasiones que cuenta con un perfil ciudadano, un historial limpio y no ha ocupado el cargo con anterioridad. Después de que Pedro Cruz Camarena fue nombrado secretario de seguridad, una de las ventajas que se resaltaron en su designación fue su pasado militar, lo que incrementó la coordinación con autoridades federales como la Secretaría de la Defensa Nacional y Guardia Nacional. Para el siguiente periodo el nombre que más ha sonado es el de Fernando Sánchez González, director de la Academia de Policía, pero aún no hay algo oficial. Ojalá que, con el nuevo secretario de seguridad, se mantenga el trabajo en conjunto entre diferentes corporaciones de los tres niveles de gobierno, la cual ha tenido como resultado una disminución en la incidencia delictiva, en especial los homicidios dolosos.