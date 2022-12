Feminicidios: ¿A alguna autoridad le preocupa?

Por el derecho a la libertad de expresión

Según los últimos datos recabados en la encuesta anual sobre el feminicidio en México, el 90% de ellos no son investigados ni resueltos totalmente. Esto nos indica que una de las motivaciones que tienen los agresores de mujeres en el país, para continuar asesinándolas de manera brutal, es que no les va a pasar nada. Si lo analizamos desde el punto de vista de las mujeres de cualquier edad, el temor a ser víctimas de una agresión y esta finalice en una fatalidad, es absolutamente cierta. Revela de manera contundente, que la importancia que las autoridades policíacas le otorgan a la investigación de los feminicidios es, no solo nula, sino valemadrista. Si esta aseveración no fuera cierta, entonces tendríamos una serie de asuntos sobre el tema siendo investigados. Sabrían las mujeres que diariamente denuncian agresiones en sus hogares, que existe un respaldo real e inmediato, para prevenir los feminicidios.

La definición de feminicidio es, llanamente, el asesinato intencional de mujeres por ser mujeres. Si este concepto suena fuerte, imagínense de qué tamaño es la furia, el odio y la saña con la cual ultiman a la mujer. Según Carlos Salinas Maldonado, en su nota para El País, (1-12-2022) 10 mujeres son asesinadas al día en México, sin que con esto haya una reacción en la misma proporción de parte de los organismos policíacos. En ese mismo orden de ideas, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Publica, en una nota publicada por el periódico Milenio, (274-2022) de enero a marzo del presente año, fueron asesinadas 229 mujeres en todo el país, por lo que, si le agregamos la misma cifra a los otros tres trimestres, estaríamos hablando de 916 mujeres asesinadas en este año.

Según este reporte, en el año 2015 fueron 412 casos; en el año 2020 aumentaron a 948, y el año 2021 el total de asesinadas llegó hasta los 977 casos. Es indudable que la curva tiende a ir aumentando cada año, convirtiéndonos en una sociedad sanguinaria. Lo significativo de esta tendencia asesina es que, en Colima y Nayarit, no ha habido ningún feminicidio en este año.

Lo increíble de esta adversa situación se manifiesta en lo que relata Salinas Maldonado en El País. Dice que un grupo de ciudadanos se hicieron presentes en la Feria del Libro en Guadalajara, en una conferencia que se estaba realizando, y con megáfonos denunciaron el feminicidio de decenas de mujeres de diversas edades, iniciando la lista con una niña de seis años. Afirmaron, cosa que yo apoyo absolútamente, que ser mujer en México se paga con la muerte. No obstante, esta denuncia tan fuerte y contundente, no logró motivar la solidaridad de los presentes que presenciaban la discusión de los escritores en un panel. Se mostraron indiferentes. No les importó. Esta es una de las razones por las que los miembros de los organismos policíacos no investigan ni aprehenden a los victimarios de mujeres. Pero también es la misma por la cual el sistema judicial no enjuicia y sentencia a los perpetradores de los feminicidios. No es que tengan el corazón duro, son valemadristas. Vale.

*El autor es licenciado en Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC