Inicia este 2023 con nuevos propósitos y objetivos, la mayoría de la gente tiene planeado bajar de peso principalmente, meterse al gimnasio, estudiar un idioma, cursos o diplomados, viajar y ahorrar, ya van varios días, espero se cumplan.

Los que sacaron las maletas a la calle y dieron vueltas por su cuadra, espero que viajen mucho, los que comimos las tradicionales doce uvas, esperamos, al menos yo, cumplir la mitad de mis metas, ese es mi plan, mi objetivo.

Mientras redacto esta Columna (jueves 5 de enero) estoy al pendiente de las noticias, del conflicto nacional, la detención de Ovidio Guzmán, un jueves triste, de enojo, veo un país que no tiene orden, que paraliza actividades y eso representa muchas pérdidas económicas.

Vuelos cancelados, vacaciones planeadas con anterioridad que se tienen que posponer, la gente está enojada, se nota en las calles, no hay amabilidad ni respeto para los peatones, es más muchos de ellos se atraviesan en zonas que no deben, la ciudad llena de gente en situación de calle, vialidades sucias, llenas de baches y graffitti.

La ciudadanía vive con coraje, somos la sociedad del “gandallismo”, primero yo y luego yo, no importan los demás. Un excelente propósito de año nuevo sería que nosotros tuviéramos más paciencia, fuéramos mejores ciudadanos y tengo mucha fe, pero me siento muy decepcionado, veo una ciudad y un país triste.

Tan triste como un 6 de enero de 1993, día de clases en la Universidad y empezaron las lluvias torrenciales, apenas llevaba tres días en la Carrera de Comunicación. Eran las 11 de la mañana y partíamos la Rosca de Reyes, cuando las autoridades educativas suspendieron clases en la Ibero, la salida de Playas hacia el Centro de Tijuana era un caos total.

Fueron días seguidos de lluvia, la ciudad de Tijuana estaba destrozada, había mucha incertidumbre, muchos negocios y casas inundadas, no paraba de llover, no había luz en muchas zonas, estaba paralizado todo, pero por obra de la naturaleza no por los malos mexicanos que han paralizado todo un estado como Sinaloa por miedo.

Aún así, espero que este sea un gran año para todos.

