Felicitan a Tijuana y Ramos

Entre suspicacia y morbo, levantó la particular atención que la alcaldesa Karla Ruiz Macfarland tuvo hacia el exalcalde Jorge Ramos Hernández, quien cumplió años ayer y a quien ella felicitó desde sus redes sociales “con afecto y reconocimiento personal”. Esto no pasaría de una mera deferencia entre dos amigos de la elite local, si no fuera porque, como usted recordará, el esposo de la alcaldesa, Gabriel Portillo, fue el candidato suplente de Ramos, quien protagonizó una campaña dura en contra de la ahora ganadora, la morenista Montserrat Caballero. Este aparente conflicto de intereses políticos habría quedado atrás con los resultados del pasado 6 de junio, sin embargo, ayer Ruiz Macfarland lo revivió con la felicitación hacía Ramos, que aunque tiene su lugar como ex presidente municipal, el Ayuntamiento no ha felicitado de igual manera al resto de los exalcaldes vivos. Y ni tardo ni perezoso, Ramos Hernández también se sumó -¿o se coordinó?-, para a su vez agradecer la invitación Ruiz McFarland a la ceremonia de conmemoración del 132 aniversario de la ciudad, mediante el clásico comunicado. “Gracias, porque sé que no es fácil, pero para mí era muy importante”, citó textualmente Ramos en su boletín a Karla Ruiz. Quien también podría citar textualmente pero a AMLO, es Montserrat Caballero, quien durante la reciente visita del presidente a BC, la felicitó públicamente por haber derrotado a “aquellos políticos que se creen de sangre azul”, usando un juego de palabras para referirse al panista Ramos. Habrá que esperar ahora la reacción de la alcaldesa entrante y cómo se toma estas particulares atenciones hacia quien fue su más férreo detractor en la pasada campaña. ANALIZARÁN BODAS GAY Y si a algo le temen los gobernantes es a finalizar su gestión en el rol de lo que los estadounidenses llaman “pato rengo” (lame duck), una figura que describe la poca influencia política y margen de maniobra que el saliente tiene una vez que es conocido su sucesor o sucesora. En el caso de Karla Ruiz, algunos apuntan que ya está de lleno en esa posición. Precisamente por encontrarse ya casi de salida, surge la cuestión sobre si Ruiz Macfarland podrá operar los votos suficientes en el Cabildo de la ciudad para aprobar y ratificar lo legislado en el Congreso respecto a la legalidad de los matrimonios de personas del mismo sexo. Y es que aunque la alcaldesa ha demostrado abiertamente impulsar una agenda progresista, no así el resto de sus compañeros regidores. Y no precisamente quienes naturalmente deberían mostrarse reticentes, es decir el regidor por el PAN o los dos pesistas, sino algunos miembros de la propia bancada morenista. Y ahora que ya va de salida y con poco ‘power’ político, surgió la duda sobre si a la presidenta le ‘venderán’ muy caro su amor por algunos votos en el Cabildo, incluyendo los de algunos morenistas, para aprobar una iniciativa que sigue haciendo ruido en importantes sectores de la población. A esta cuestión, la alcaldesa respondió a FRONTERA que espera poder subir la iniciativa al orden del día de la sesión de Cabildo del próximo sábado. Eso sí, no sin antes escuchar a todas las partes, pues adelantó que se reunirá con representantes del movimiento de derecha Frente Nacional por la Familia, a quienes, dijo, escuchará y expondrá sus motivos, aunque su decisión personal está tomada a favor.