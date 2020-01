Felicitaciones Gobernador, adiós autos ‘chocolates’

“Todos somos iguales ante la ley, pero no ante los encargados de aplicarla.”

Stanislaw Lec

El día de ayer apareció “a ocho columnas”, en los periódicos Frontera y la Crónica, una nota por medio de la cual el Gobernador de Baja California informaba sobre el inminente decomiso de “carros chocolates” ingresados a México de manera ilegal.

Evidentemente se trata de un añejo problema que ha crecido de manera exponencial y que pone de manifiesto la tremenda corrupción existente entre autoridades y un grupo de empresas constituidas para violar sistemáticamente la ley, al otorgar pretendidos salvoconductos para que los automóviles ingresados de manera ilegal, puedan circular en México sin ser molestados.

Ahora que se habla de una nueva realidad en la que no se tolerará la corrupción, era impensable seguir con este vicio que venía creciendo como la humedad.

En la referida nota, el Gobernador Bonilla comentó que se van a “…recoger los carros chocolate, no nada más porque están ilegales, eso es parte, el problema es que los están usando para el crimen organizado y ya no lo podemos tolerar”, exclamó.

Sin embargo, la parte sensible y lógica es que se van a empezar a regularizar todos estos carros para que sus propietarios regresen a la legalidad y ahora sí, todos paguemos impuestos.

El Gobernador Bonilla también hizo alusión a la detención, hace unos días, de varios representantes de Anapromex en Ciudad Juárez, lo cual es una luz en el túnel de la legalidad. Ya en Tijuana en el 2011 se logró la captura de uno de los líderes de estos grupos, el cual estuvo preso durante unos meses, sin embargo, aprovechó las rendijas jurídicas para salir libre y peor aún, poner sus escritorios de registro de incautos justo en las afueras del centro de gobierno, bajo la mirada cómplice de las autoridades estatales en la época del célebre Kiko Vega.

Ya en el 2004 alzamos la voz en una columna criticando este cáncer social y referíamos en aquella ocasión que varios líderes de estas organizaciones, les fue tan bien con sus movimientos a nivel nacional, que terminaron siendo diputados, logrando desde luego el anhelado fuero constitucional que les permitió andar por el mundo sin ser molestados y cometiendo sus trapacerías.

Si existen estas empresas en Tijuana y en México, es porque hay contubernio con los 3 niveles de gobierno, que lo permiten, desde los municipales que no revisan papeles, los estatales que no detienen a los que no pagan su revalidación hasta los federales que descaradamente permiten que pasen estos carros por nuestras fronteras como si fueran invisibles.

Es triste que estos bandidos lucren con la necesidad de la gente, pues muchas personas le han apostado a que no les quitarán sus carros por el hecho de tener el mágico engomado, por el cual seguramente pagaron 100 o 200 dólares a estos timadores profesionales.

Hay que aplaudir las buenas acciones y esta es digna de “fanfarrias”, por ello felicitamos al Gobernador de Baja California, por esta acción que esperemos no sea flor de un día y se logre detener a los delincuentes que provocaron esto, pero, sobre todo, que se regularicen estos carros para que ahora sí, todos paguemos impuestos en suelo parejo.

*- El autor es asesor empresarial en cabildeo.