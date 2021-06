Felicidades papás

Se acerca el Día del Padre, las reuniones familiares, la carnita asada, ir a comer a un restaurante o una escapada al Valle o La Rumorosa, para salir de la rutina. ¿Qué planes tienen ustedes? Este día no debe pasar desapercibido y me pregunto, ¿qué es lo que un papá quiere de regalo?

De entrada una caja de herramientas nunca viene mal, recuerdo que hace muchos años unos amigos en común se casaron y su despedida de solteros fue mixta y mi amigo puso en la lista dicha caja de herramientas. Hubo quienes nos unimos para hacer una vaquita y comprarles una lavadora y secadora, algo útil para su hogar.

Reciba nuestro

Boletín de Noticias en su e-mail Suscríbase

Sabemos que a una mamá no le debemos regalar utensilios de cocina en su día, ¿entonces qué detalles son los adecuados para papá? Una loción no falla, es un buen regalo de entrada, nunca debe faltar, es básico, aunque a muchos no les gusta andar olorosos, en mi caso es algo indispensable.

Si son papás vanidosos como muchos de mis amigos y conocidos en redes sociales, me dicen por estos medios que un día de spa, mascarillas son muy bien recibidos y si son metrosexuales botox o ácido hialurónico, ya que cada vez más, los hombres tratan de lucir mejor.

Camisas de vestir, un par de zapatos, corbatas, cintos y una botella de licor, son esenciales para regalar, los hombres tenemos poco espacio en los clósets ya que somos muy básicos y usamos las mismas prendas, pero con un saco o una corbata, ya se ve un look diferente.

Me pusieron que los videojuegos son bienvenidos para estar más tiempo conviviendo con los hijos, una suscripción a plataformas digitales, libros o una comida sorpresa no pueden faltar. Y como regalo principal, el que más risa me dio, fue el comentario acerca de que no sean hijos conflictivos, que no abusen de su progenitor, que salgan adelante por ellos mismos y no dependan económicamente de él, buen punto.

El papá es una figura que admirar, sustento del hogar, trabajador y eso siempre merece nuestro respeto. Cuidemos y valoremos esa institución que representa un padre de familia.

Muchas gracias por su tiempo, mis redes sociales son Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa y en Instagram estoy como #danieldelatorretj, hasta la próxima semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución