Fallecidos por Covid

El Coronavirus golpeó ayer las esferas de gobierno, luego de que se diera a conocer que una diputada local y un funcionario del Ayuntamiento de Tijuana, fallecieran por su causa este jueves.

La diputada del distrito 9 de Tijuana, Carmen Leticia Hernández Carmona, falleció luego de que contrajera la enfermedad días atrás; hay que señalar que el diputado, Víctor Morán acaba de salir de la enfermedad.

En el Congreso del Estado hace algunas semanas se cerró el edificio legislativo luego de que se presentaran varios casos, por lo que tuvieron que desinfectarlo y cerrar por casi una semana para evitar la propagación del virus.

Otro caso se dio en el Ayuntamiento de Tijuana, siendo el director de la Secretaría de Gobierno, Carlos Pedroza quien murió también a causa del Covid-19; hace apenas unas el ayuntamiento señalaba que el consejero Jurídico, Salvador Gómez y el director de Obras e Infraestructura Urbana, Javier Delgado habían dado positivo y confirmaban al menos 8 casos en el interior de la administración.

Quien también falleció pero no a causa del Covid, sino de un infarto, fue Antonio López Merino, dirigente municipal del PAN en Mexicali, López Merino fue Secretario de Gobierno en la administración de Gustavo Sánchez Vásquez.

Protagonismo de Bujanda

Historiadores, funcionarios y políticos han señalado que la propuesta del diputado emanado del gobierno de Francisco Vega de Lamadrid, Miguel Ángel Bujanda Ruiz carece de sentido e incluso hay quienes detallan que demuestra la falta de conocimiento en la materia.

La alcaldesa Marina del Pilar señaló que es una falta de respeto a los mexicalenses y que los argumentos carecen de sustento y en lugar de beneficiar perjudicarían.

Por otro lado el secretario de Economía, Mario Escobedo Carignan detalló que este tipo de cambios obedecen o se dan cuando se busca detonar una ciudad, pero en el caso de Tijuana, esta no lo requiere.

Aunado a que se necesita un estudio detallado para ver las ventajas y desventajas de los municipios ya que a partir de esto se delinean políticas públicas.

Incluso el historiador Ernesto Sosa señaló que hay candados para que una ciudad en costa no pueda ser capital, siendo la única en todo el País, La Paz, pero ciudades importantes como Veracruz, Cancún, o Acapulco no lo son, pero parece que dicha información no la conoce el diputado ahora “independiente”.

Mega alianza

Será este sábado cuando los consejeros políticos del PAN se reúnan en Tijuana para aprobar o rechazar la recién anunciada mega alianza con otros cuatro partidos y así entrar de lleno a las negociaciones para cubrir los espacios en las boletas electorales.

Dicen que este movimiento ha despertado el interés de muchos, que en su momento se han deleitado de las mieles del poder y al menos en Rosarito ya están levantando la mano los ex alcaldes panistas Silvano Abarca, Luis Enrique Díaz Félix, Antonio Macías y el priísta Javier Robles, quienes están rabiando por repetir en el cargo.

Esta situación no convence a muchos pues aseguran que ahora sí sería más de lo mismo y vender la idea de un cambio sería poco creíble, por eso figuras como Juan Esquivel, con gran arraigo en el PAN rosaritense, anda más que movido para obtener la candidatura claro, si es que el género da a Rosarito un candidato a la alcaldía, situación, dicen muchos, poco probable.

Lo malo es que no hay muchas mujeres que cuenten con un buen “punch” para dar la pelea en las urnas, bueno eso dicen los hombres, pero no son muchos los nombres que de ellas se manejan.