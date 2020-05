No cabe duda que toda crisis genera una oportunidad, tanta insistencia en la digitalización y resulta que el COVID-19 nos hizo el favor de obligarnos a atender nuestra comunicación digital. No nos resulta extraño ver a nuestros contactos transmitiendo en vivo, haciendo ejercicio, dando tutoriales y sobre todo, nos fuimos a Tik Tok a hacernos los graciosos, claro, ahora tenemos tiempo.

Zoom Meeting, la plataforma de moda para hacer videollamadas, pasó de 70 a 800 millones de usuarios en 3 meses ¡imagínese! ¿qué hizo Mark Zuckerberg? anunciar su plataforma de videollamadas, la bautizó como “Facebook Rooms”, no es novedad que Facebook integre plataformas, acordémonos de Foursquare donde hacíamos “check in” ¿se acuerdan? inmediatamente Facebook lanzó “Places” o sea -lo mismo-, también lanzó “Dating” para encontrar parejas -lo mismo que Tinder- ¿qué nos hacía pensar que no volteara a ver Zoom?

El viernes pasado en una transmisión en vivo, Mark Zuckerberg, fundador y dueño de Facebook, WhatsApp e Instagram, nos dio varias noticias: “Rooms” (traducción ‘cuartos’) son salas donde se pueden integrar hasta 50 participantes en una videollamada, y pueden provenir de las distintas plataformas, es decir, se pueden unir desde WhatsApp, o Instagram o el mismo Facebook en un solo ‘cuarto’ ¿dónde estarán estas salas?, podrás iniciar la transmisión desde el muro, o en un grupo, con un enlace (link) podrás hacer la invitación (tal como funciona Zoom), nada más que aquí no necesitarás descargar ningún software ¡ya está!. El servicio empezará a aparecer en distintos países eventualmente, pero siempre obedeciendo al ‘timing’ es ¡ahora o nunca!, qué raro que Zoom Meetings tuvo problemas de vulnerabilidad, ¿no? qué conveniente. Me acuerdo cuando Google, lanzó su facebook y lo bautizó como Google+, fracaso absoluto ¡es más! ya no existe. Pero bueno, por algo Facebook es la red social más grande del mundo.

Seguramente lo utilizaremos más que Skype, Zoom o cualquier otro para temas sociales, aunque creo que para las reuniones de negocios todavía optaremos por algo más serio, es como si quisiéramos hacer una junta ejecutiva en un club de golf ¡en medio de un evento social! en fin, esperemos.

También anunció que vuelve el “live with”, o sea que puedes transmitir en vivo en equipo con otra persona, que antes podías pero lo habían deshabilitado. Otra novedad es que en un futuro muy próximo (o sea la semana que entra) podrás hacer videollamadas de WhatsApp con hasta 8 personas (actualmente solo permite 4 usuarios). Y para terminar también anunciaron que Dating (la copia de Tinder) permitirá hacer una cita virtual en videollamada, todo con “susana”, usté me entiende jajajaja.

Oiga ¿cómo le está yendo? de verdad me gustaría mucho que me contactara por redes sociales, búsqueme, en todas aparezco como Marcela Mexía, cuénteme cómo está llevando esta cuarentena y de paso aprovecho para decirle que se suscriba a mi canal de Youtube https://www.youtube.com/marcelamexiav hay información que creo le puede servir.

Cuídese.

* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro

de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias