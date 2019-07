FRONTERA, 20 años

A mi primera y querida nieta Diana, por sus 20 años.

Julio no es solamente el mes de Tijuana, como lo hemos escrito tantas veces. Es también, el mes FRONTERA, pues nació un 25 de julio de 1999, a escasos meses que terminara el vertiginoso Siglo XX. Vino a producir un cambio en el modo de hacer periodismo bajacaliforniano. Más moderno y dinámico. Vertebrado en su estructura por un riguroso Código de Ética para todos sus integrantes. Es importante señalar que lo que en sus páginas se informa está respaldado por la veracidad. En la sección editorial, donde confluyen columnistas de todas las tendencias, tanto nacionales como regionales, la regla fundamental es el respeto a la moralidad y a la vida personal de quien se comenta. FRONTERA siempre ha estado a la vanguardia en sus formas y en sus contenidos. Siempre en la búsqueda de lo que interese al lector. Tal vez por eso y por su labor informativa, desde un principio se colocó en la preferencia de los lectores fronterizos. Sus raíces están en el hermano estado de Sonora, estado de donde ha provenido tanta gente buena a Tijuana. Pero desde un principio FRONTERA, se asentó como un periódico de los tijuanenses, tanto en su forma impresa, como a través de su plataforma digital. Para quien esto escribe, hijo de un destacado periodista local de otros tiempos, don Mario Ortiz Villacorta Martínez, este diario, tiene también, otras connotaciones importantes. Tres meses antes de que naciera, FRONTERA, se me convocó a una reunión donde distinguidos tijuanenses fueron invitados a participar en un nuevo diario. ¡Qué interesante privilegio! Escribir una columna en el periódico que nacería en unos días. Así, seguimos la tradición familiar de escribir una columna en el diario que pronto sería el medio impreso más importante del Estado. Desde entonces, durante estos 20 años, sin interrupción, sin vacaciones (excepto por dos o tres imponderables, hemos llegado a esta columna (que es la número 1035), llevando la crónica de los aconteceres de este nuevo siglo XXI a nuestros amigos lectores. Esta columna me valió el reconocimiento de la Organización de Periodistas Ricardo Flores Magón “Pluma de Oro, 2011” y la Medalla de Oro “Renán Yrigoyen” 2019, el máximo galardón de la Asociación Nacional de Cronistas de Ciudades Mexicanas, en el XLII Congreso Nacional de Campeche (otorgada como cronista). Por otra parte esta columna cumple también años, con mi primera nieta Diana (30 de julio 1999). Su nacimiento fue el inicio para mi esposa y un servidor como abuelos. Valiosa segunda condición que nos otorga el supremo creador en la vida. Aquel pequeño y hermoso capullo es hoy una hermosa y talentosa joven universitaria que renueva las esperanzas de la familia y comparte con nuestros nietos la presencia de una generación que contribuirá a hacer un mundo mejor del que tenemos hoy.

* El autor es catedrático de la Universidad de Tijuana, cronista de la ciudad.