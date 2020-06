Existen noticias del pájaro dodo desde el año 1574, cuando los colonialistas portugueses llegaron a la isla.

Su particular aspecto es conocido por todos, se trataba de un ave muy emparentada con las palomas, de un metro de altura aproximadamente, con un cuerpo gordo.

Dentro de las características del dodo tenemos que poseía un pico largo con forma de garfio, unas patas gruesas, sus alas eran pequeñas, y tenía un plumaje gris, curiosamente, incapaz de volar.

Por su semblante gracioso y su caminar lento se le caracterizo el nombre de Dodo, que no tiene un origen preciso; se especula que los portugueses, que fueron los primeros en llegar a la isla de Mauricio, lo nombraron doudo que significa para ellos ‘estúpido’, su primer nombre científico fue Didus Ineptus, otros dicen que su nombre proviene del neerlandés dodoor (holgazán).

También lo llamaron pavo nauseabundo, haciendo mención a su sabor, sin embargo, no se salvó de ser una presa fácil para los marineros quienes utilizaban su carne como alimento, y que al mismo tiempo destruían los bosques donde habitaban los pájaros dodo.

Esta especie de ave, además de ser manso, era ingenuo e inocente, y, según relatan, con solo atrapar a uno, todos los demás se acercaban al escuchar sus graznidos. Pronto los marineros dejaron de cazar al pájaro dodo, sólo lo usaban por ocio y aburrimiento, y se entretenían matándolos a palos por simple diversión. Ante la inexistencia de depredadores, el pájaro dodo no necesito volar y a cambio desarrolló unas patas robustas y fuertes, desde ese momento su alimentación solo se basó en frutos caídos de los árboles y sus nidos los hizo en la tierra.

Los ejemplares de esta ave estaban repartidos en dos especies: el dodo común, que vivía en la isla Mauricio, y el dodo blanco, que anidaba en la isla vecina de Reunión. La primera especie se extinguió entre los años 1665 y 1670, y el último ejemplar de dodo blanco murió en 1761, según algunos autores.

La desaparición de esta maravillosa ave, vino de manos de los cazadores, que las abatían por miles y sin control para hacerse con sus preciadas plumas. También contribuyó a su extinción la introducción en estas islas del océano Índico de otras aves que competían con ellas, el dodo inicialmente podía volar, pero al no tener depredadores que pudieran dañarlo no tuvo necesidad de volar, al no hacerlo empezó a engordar y hasta dejó de reproducirse en gran escala, es decir se volvió flojo y confiado lo que finalmente lo llevó a su extinción.

El gobierno federal se autonombra como de izquierda, los programas sociales así lo demuestran, están repartiendo dinero a manos llenas, dinero para quien no trabaja, dinero para las madres solteras, dinero adicional a los jubilados y pensionados, despensas repartidas otorgadas al por mayor por los gobiernos federal, estatal o municipal, diputados y regidores haciéndoles segunda, becas sin compromiso de excelencia en los estudios.

Con estas prácticas están creando una especie de pájaro dodo, una fábrica de holgazanes, flojos, confiados, con un cerebro que no utilizan pues no tienen necesidad de usarlo, ya que se están acostumbrando a que el gobierno los mantenga ya siendo funcionarios públicos, diputados o regidores.

En la pasada elección federal, el abstencionismo volvió a hacer su aparición, los votantes ya no creen en los partidos políticos y una muestra fue que los candidatos independientes sorprendieron con resultados competitivos en este proceso electoral. Los partidos políticos deben dejar de ser parte del proceso de proponer candidatos holgazanes, sin preparación académica o les pasara lo que al pájaro dodo, se extinguirán.

*- El autor es ex presidente de la Federación de Colegios de Ingenieros Civiles de la República Mexicana.