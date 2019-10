Expulsa PRD a regidores

Gracias a los votos que obtuvo Julián Leyaola Pérez en la pasada elección, el PRD logró colar a cuatro regidores al Cabildo de Tijuana.

Sin embargo, tal parece que muy poco les duró el gusto de poder ser una especie de contrapeso o fuerza política en el Ayuntamiento de Tijuana.

Y es que ya expulsaron a dos de estos. Se trata de Luis Antonio Quezada Salas y Diana Cecilia Rosa Velázquez.

Abraham Correa Acevedo, presidente del PRD en la Entidad, dijo que encontraron que estos dos regidores se han confabulado con Morena para violentar la normatividad interna del PRD pues por sus pistolas nombraron a Quezada Salas como coordinador.

Además, de que este personaje ha hecho declaraciones en contra del partido del Sol Azteca, que fue el que lo llevó a tener un asiento en el Cabildo y también en contra del teniente coronel Julián Leyzaola Pérez.

Así que por eso decidieron expulsar a estas personas del partido y tienen prohibido usar insignias o decir que son del PRD.

Con esto, se quedaron con dos regidores: Guadalupe Flores Huerta y Armando Aragón Romero.

Ahora, ellos serán regidores sin partido, así como Mónica Vega, quien en cuanto asumió renunció a Transformemos.

En Mexicali, el PRD tiene un edil, Fernando Rosales y en Ensenada a Dora Leticia de la Rosa Ochoa.

Inaguantable

En los gobiernos nunca falta el funcionario que a los pocos días de entrar en funciones ya se siente el mandamás y el 23 Ayuntamiento de Ensenada no es la excepción.

En los pasillos del Gobierno Municipal los empleados comentan que el director de Bienestar Social Municipal, Eduardo Vega Zamora, está perdiendo el piso e incluso quiere dar órdenes que no le corresponden.

Sin embargo, también dicen que el alcalde Armando Ayala tiene más consideración con él por ser su suplente, no obstante, eso no quita que el joven funcionario carece de experiencia pues antes de este cargo no había nada relevante en su currículum de político, mejor que le baje dos rayitas porque el trabajo apenas empieza.

Se va

Tras laborar en dos etapas más de dos décadas en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), ayer fue el último día en la dependencia del subprocurador de Zona Mexicali, Fernando Ramírez Amador.

El ahora ex funcionario estuvo 16 años en la dependencia estatal en su primera etapa como servidor público, para luego estar en la banca unos años y regresar otros siete años a laborar.

Ramírez Amador prácticamente estuvo en todos los puestos de la dependencia estatal y solo le faltó ser procurador.

Dicen que parece que la nueva administración que se estrena el próximo 1 de noviembre no quiso aprovechar la experiencia del ex funcionario y que este se molestó bastante.

El caso es que Ramírez Amador, conocido como "el bigote pintado", termina así una larga etapa al servicio de la procuración de justicia. A partir de ahora volverá al litigio penal que es donde se desenvuelve como pez en el agua.

Clausura temporal

La inseguridad en la ciudad ha llegado al punto de que los homicidas no se detienen ante nada, hace algunos meses un hombre fue asesinado a plena luz del día entre mucha gente en Playas de Tijuana.

Pues el fin de semana un hombre fue asesinado en un evento masivo de autos delante de su familia.

Ante esto el Ayuntamiento procedió a hacer una revisión de los permisos de la Plaza Monumental y encontró que incumplió con alguna documentación.

Por ello, decidieron clausurar el inmueble en lo que cumplen. El próximo domingo está programado un concierto, por lo que confían en que administradores del lugar pondrán todo en regla.