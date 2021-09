Ex alcalde no asumirá regiduría

El circo, maroma y teatro, parece ser que tendrá un “stand by” en el próximo Cabildo de Rosarito ya que el dos veces ex alcalde, Silvano Abarca Macklis ni siquiera hará una fugaz aparición en el próximo Cabildo del quinto municipio, ya que se habla insistentemente que es posible que no aparezca en la primera sesión para rendir protesta, pues su lugar sería ocupado por su suplente Manuel Ochoa. Hasta este momento, no se sabe bien a ciencia cierta, si el reemplazo se hará físicamente o solo a través de un documento, lo que sí es un hecho es que Abarca Macklis no ejercerá las funciones de regidor que le otorgan la primera posición en la planilla del independiente Fernando Serrano. Por cierto, ésta ya ha enterrado toda esperanza de dar la vuelta a los resultados de las elecciones, luego de que el Tribunal Federal Electoral (Trife), con sede en Guadalajara, Jalisco, desechara sus impugnaciones. La alcaldesa Araceli Brown Figueredo, quien se reelige en el encargo había expresado en repetidas ocasiones que le echaría en cara a Silvano Abarca, lo que ella considera lo malo de los gobiernos neoliberales, pero todo indica que se quedará con las ganas. Pero los que quieren sacar raja a pesar de los números en contra, son los panistas de Rosarito, pues aunque solo lograron colocar una regidora, ésta en términos reales será la balanza cuando se trate de lograr la mayoría calificada. Así las cosas, la oposición en el Cabildo dependerá del voto de María Ana Medina Pérez, ex esposa del dirigente panista, Antonio Macías, quien también fue alcalde de Rosarito y todo parece indicar, que los acuerdos ya están dados ya que los regidores actuales de este organismo político han sido todo menos oposición en el Cabildo. El voto de Medina Pérez, será fundamental para avalar los nombramientos del Secretario de Seguridad Ciudadana, Secretario General, Tesorero y el Delegado en Primo Tapia, ¿hacia dónde se cargarán los dados? LEVANTA OSUNA LA MANO A finales de este año, el Partido Acción Nacional cambiará la dirigencia estatal, actualmente a cargo de Enrique Méndez Juárez. El primero que ya levantó la mano y se fue anotar para ir tras dicho puesto es Mario Osuna Jiménez, quien ya entregó ante la Comisión Electoral del PAN la carta intención para participar por la dirigencia estatal. Además, inició una especie de gira para pedir la firma de apoyo de algunos sectores del panismo en BC. En sus redes sociales, subió fotos en el que están dándole su apoyo María Luisa Sánchez, quien fuera diputada federal; Brenda Valenzuela, regidora; Ricardo Lomelí Sedano, de Ensenada y Donaldo Peñalosa, quien fuera alcalde de Tecate, hace algunos ayeres. También Amintha Briceño, quien actualmente es diputada local; así como Mónica Bedoya Serna, Alejandrina Corral. Además de Juan Manuel Gastélum, ex alcalde de Tijuana, y Antonio Macías, ex alcalde de Playas de Rosarito. Falta ver si en los próximos días se anota algún otro panista o si Osuna sigue solo tras la dirigencia. A Méndez Juárez le tocó el pasado proceso electoral en el que el PAN a nivel local hizo alianza con el PRI y PRD, que al final no les ayudó en mucho. Osuna Jiménez ha diputado local y secretario de Desarrollo Social Municipal en Tijuana. ALISTAN ABOGADAS RELEVO Harlene Arriaga Nava será la nueva presidenta de la barra de abogadas Lic. María Sandoval de Zarco, A. C. en sustitución de Mónica de Fátima Gómez Llanos Juárez. Las profesionistas llevaron a cabo ya una sesión de entrega y recepción de documentos como parte del cambio de mesa directiva, cuya ceremonia será próximamente. Arriaga Nava dijo que dará continuidad a los proyectos impulsados por la presidenta saliente como los convenios con instituciones como la UABC, así como la coordinación con sector judicial, legislativo y organizaciones de la sociedad civil. Por su parte, Gómez Llanos Juárez informó que la ceremonia del cambio de mesa directiva será el próximo 18 de septiembre.