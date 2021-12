Evaluando el año en marketing

Diciembre es un mes de reflexión en todos los sentidos, inevitablemente hace que nos autoevaluemos ¿Qué hice bien? ¿Qué dejé de hacer? De ahí es que nacen los propósitos de año nuevo. Hoy le ayudaré a reflexionar sobre sus acciones en marketing y la próxima semana le ayudaré con sus propósitos ¿qué le parece?

DE LOS CLIENTES:

Si usted se preocupó por conocer a sus clientes ¡hizo muy bien!, el haber incorporado un CRM a su empresa hace que hoy esté corriendo la automatización de las fiestas, su CRM está enviando correos personalizados a todos sus clientes, deseándoles unas felices fiestas; si por el contrario, Usted está mandando el mismo correo sin nombre, a una larga fila de direcciones al mismo tiempo ¡oh no! Usted no lo está haciendo nada bien. Recuerde, para que un cliente se sienta especial, tiene que recibir algo personalizado, que ni siquiera huela que es parte de una automatización, entre más información tenga de sus clientes mejor podrá segmentar, por ejemplo, mandar una felicitación personalizada a clientes es muy distinta a la de proveedores ¡que también son sus clientes!, resumiendo, si usted no está corriendo una campaña de automatización personalizada y segmentada para desear felices fiestas, es tiempo de incluirlo en sus propósitos de año nuevo.

DE LOS CLIENTES POTENCIALES:

La conversión global es de 1.6 a 2%, es decir que si nosotros queremos vender (cuando la conversión es vender) un producto, necesitamos 100 clientes prospectos (leads) para que 2 nos compren, en esta proporción, si quiere vender 200, necesitaría 10,000 leads, hablando en términos muy generales, convengamos que tendríamos que revisar la conversión por industria, por país, etc. pero quiero darle la referencia. Entonces ¿cómo hacer para nutrir esos diez mil clientes prospectos? y aquí la pregunta clave ¿cuántos leads tiene hoy su base de datos? Si Usted cuenta con un sistema de captación de leads constante, con automatizaciones para alimentarlos y criterios para calificarlos ¡Usted lo está haciendo muy bien!, si hoy solo está buscando clientes prospectos manualmente, pues…¿qué le digo? tendría que pensar en agregar a sus propósitos de año nuevo una solución para esto.

DE LAS REDES SOCIALES:

Si Usted tiene una matriz de contenido, genera, pública y conversa con su audiencia ¡bien ahí! si además tiene conectadas sus redes sociales a un contact center, o una bandeja de entrada que funcione como “hub” para todas las conversaciones de todos sus canales de comunicación ¡Usted es un hit!, pero pongámonos todavía mas exigentes: Usted tiene identificada la fuente del lead, sabe perfectamente cual cliente llegó específicamente de qué anuncio de Facebook y cual llegó del anuncio de Google, entonces su presupuesto de marketing está planeado y diseñado con base en esa información, Usted sabe cuánto le costó el lead ¡OH DIOS! ¡USTED Y SU EQUIPO SON CINTA NEGRA QUINTO DAN EN MARKETING! ¡APLAUSOS! espere…si Usted solo publica historias en Instagram y cuenta los likes mmm… no quiero pincharle el globo pero hay mucho trabajo que hacer.

Lo importante de las autoevaluaciones es por lo menos, identificar nuestras áreas de oportunidad, ya sabemos que es lo que necesitamos solucionar; pero, si uno, sabiendo de qué pata cojea no hace nada al respecto, ahí si ni como ayudarle ¿Qué le parece si la próxima semana le ayudo con los propósitos para el 2022? búsqueme en marcelamexia.com, le deseo pase muy bonita navidad.