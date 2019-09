Esto no lo dijo

Por el derecho a la libertad de expresión.

Como siempre la Alcaldesa corrupta que tenemos en Tecate ocultó información que está obligada a revelarle a la ciudadanía. Tal vez queriendo lavar los trapos sucios en casa prefirió callarlos y exponerlos en el PRI, pero como ya ni las moscas se paran en su local, mejor los conservará ocultos. Habló, pavoneándose, de ser la líder de una administración responsable como siempre lo hace, pero cuando se le demuestra con pruebas fehacientes sus errores, se hace la sorda. Expuso ante sus fieles seguidores y su corrupto cabildo, sabiendo que nadie levantaría la voz para contradecirla. Allí tiene un espacio abierto y suyo en el cual puede navegar con la bandera que quiera.

Sin embargo, los integrantes del grupo Tecate en pie de lucha, combativo y consecuente grupo de luchadores sociales, con la habilidad que tiene para allegarse información, nos dan otros datos. Con esta información se desmorona el recinto que Nereida Fuentes nos ha querido vender como sin problemas. Según ella la Dirección de Seguridad Pública Municipal, tiene un trabajo que ha logrado hacer descender los delitos. No obstante, en el listado de bienes muebles dados a la baja, según la Norma Técnica #6, el robo de bienes de bajo valor es muy significativo: Se robaron 12 monitores, 8 computadoras, 13 sillas secretariales, varias impresoras, videocámaras, escáners, libreros, tabletas y al menos 9 bocinas entre otros muchos artículos. Esto indica que en esta Dirección existe un espacio muy abierto y descuidado, que les permite sustraer cualquier cosa sin que haya alguna consecuencia.

En el renglón de no localizados están cinco vehículos de los cuales sobresale un pick up Silverado. ¿Cómo es que no pueden localizar estos automóviles? ¿No tiene la dirección de Seguridad Pública alguien que se encargue de hacer inventarios? Con esta información que conoce perfectamente la Alcaldesa, debería de existir una denuncia penal en la cual se investigue a quien resulte responsable. Sin embargo, no sucederá nada pues la falda protectora de Nereida Fuentes es muy amplia. Y si ya arropa a Javier Urbalejo y a César Moreno, ex presidentes municipales con demandas penales, por qué no proteger a todos los demás.

Habló en su informe frente a su cabildo, únicamente, de que había sido su administración muy cauta en el manejo de los dineros. Aseguró que no había aumentado la deuda y que fue honrada. Pero los datos obtenidos por Tecate en pie de lucha demuestran que es una más de las mentiras de Nereida. Recibió una deuda de 718 millones de pesos en su primer año. Ella la subió hasta los 800 millones, o sea, hubo un aumento de 80 millones más. En el segundo año la deuda se incrementó 7 millones más y para cerrar con copa de oro se comprometieron con 30 millones más.

Cuando calla información relevante que impacta a una administración pobre, económicamente, se traiciona al electorado y se infringen preceptos morales y éticos. Se trabaja con dobles estándares y la ciudadanía no tiene la forma de comprobar nada hasta que la verdad es denunciada por otras vías. Esto es insano y dice mucho de la escasez de ética de la Alcaldesa y su equipo. Vale.

* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.