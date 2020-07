Estatal de beisbol en veremos

De acuerdo a la convocatoria lanzada por el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California, el estatal de beisbol se jugaría a partir de la segunda quincena de agosto.

Este evento pudiera ser uno más que pase a la lista de los que han tenido que ser suspendidos a causa de la contingencia sanitaria que azota al mundo, no sólo en estos rumbos.

Y es que Mexicali, la capital del estado, es el municipio de Baja California que más casos de coronavirus registra y por eso, seguimos en semáforo rojo.

Además, de Mexicali serían la mayoría de los equipos participantes en esta competición, programada en categorías para menores de 15 años y abierta.

Son los afiliados a Ligas Unidas de Mexicali, que desde hace años abandonaron la Asociación Estatal de Baja California, cansados de las decisiones del paladín de la normatividad.

Ligas de la zona costa también fueron parte de ese grupo, pero poco a poco han ido regresando al seno de la AEB, pese a que Ligas Unidas hay un mejor nivel de pelota, siendo la Industrial Comercial de Ensenada la que sigue ahí.

En uno de los puntos de la convocatoria, el Inde dio a conocer que “la celebración e inicio del torneo estatal de béisbol de invitación dependerá de las instrucciones de las autoridades sanitarias de Baja California en las próximas semanas”-

Una opción para que el evento resultara exitoso, en caso de que pudiera hacerse, sería que lo convirtieran en un estatal de equipos, ya que en todas ligas siempre hay buenos patrocinadores, de esos que le ponen a la bola para armar trabucos.

La gente tiene ganas de volver a los diamantes y si las cosas se dan, mejora la contingencia sanitaria, dando luz verde las autoridades para reanudar las actividades deportivas, un evento de equipos podría resultar.

Al deporte ráfaga ya le funcionó este esquema de estatal de equipos, donde disputan el derecho de representar a Baja California en los eventos nacionales, aunque finalmente vayan los que tienen posibilidades económicas de hacerlo y en las competencias reciben con gusto a todos.

Pero, volviendo al rey de los deportes, sacando cuentas, dicen los enterados que los Industriales de Otay no hubiesen tenido a tiempo el escenario para hacer sus juegos como local en la Liga Norte de México.

Le han metido ganas y billetes al campo Ángel Camarena Romo, escenario principal de la Liga Amateur de Tijuana, que no estaría listo cuando se cantara el playbol en la Liga Norte, que finalmente anunció la cancelación de su temporada 2020.

En octubre será la apertura de la temporada 2020-2021 de la Liga Mexicana del Pacífico y en las redes sociales leímos que los Sultanes no jugarán en Monterrey.

¿El motivo?, coronavirus.

Qué buscarían jugar la temporada en Sinaloa, que albergará, en Mazatlán, la edición de la Serie del Caribe, luego que diera el visto bueno el gobierno del estado al comité organizador.

Sinaloa ya tiene a Algodoneros de Guasave, Cañeros de Los Mochis, Tomateros de Culiacán y Venados de Mazatlán, así que no tenemos idea de dónde podrían jugar, aunque Guaymas, con los Ostioneros, hace muchos años fue plaza de la pelota invernal.

Mexicali, con los Águilas, también es plaza de la MexPac y ojalá que, para el arranque, ya haya sido aplanada la curva de la pandemia en la capital bajacaliforniana.

Ya no tenemos espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y ya no es recomendación, suplicamos que se queden en casa, si andan en la calle, guardar la sana distancia, para dejar atrás la contingencia sanitaria, podamos entrar a la nueva normalidad y aunque nada será igual, al menos ya no estaremos en confinamiento.