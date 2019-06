Estas son las consecuencias

Por el derecho a la libertad de expresión.

Tanto el PAN como el PRI tienen la esperanza de que los electores sean olvidadizos y no recuerden las prácticas corruptas que siempre esgrimieron, y sigan votando por ellos. Sin embargo, las encuestas los tienen bien ubicados y el sito que obtendrán en estas elecciones es el sótano. Ambos tienen la enorme posibilidad de no lograr retener el registro a nivel estatal. Y si esto sucede, perderán lo único que los sostiene y realmente quieren en el escenario político local: El enorme presupuesto que malgastan.

Desde que nuestro Estado se constituyó formalmente, los gobiernos locales han emanado de estos dos partidos. Podemos decir con toda justicia que, a sabiendas, se apoderaron de las instituciones y ejercieron el poder de manera egoísta, tratando de aprovecharlo en su beneficio y que les redituara las cuotas de electores que los mantuvieran ejerciéndolo. Hasta donde recuerdo, las políticas y los procedimientos gubernamentales estuvieron enmarcados en preferencias partidarias antes que en el beneficio social. Según fuera quien estuviera gobernando, sus huestes recibirían más y mejores apoyos. Nunca fue el interés de los partidos antes dichos, el extender beneficios a toda la población. Salvo las obras públicas que no pueden ser discriminatorias, como las calles, escuelas, hospitales, etcétera, lo recursos financieros se repartían de manera antojadiza.

Inclusive la justicia social, entendida como las autoridades que persiguen delincuentes, definen delitos y juzgan las conductas criminales era y sigue siendo manipulada, de tal manera que los poderosos y los altos integrantes de estos partidos no podían ser tocados y permanecían impunes. El simple derecho a la audiencia que debería ser respetado a ultranza, siempre nos fue negado a quienes no militábamos en esos partidos. Esperando afuera de una dependencia cualquiera para realizar trámites burocráticos, vimos pasar frente a nosotros, a gente importante y económicamente poderosa, sin cita previa, a resolver sus asuntos. Desde 1952 a la fecha, estos dos partidos crearon grupos de poder que, administración tras administración, nos fueron gobernando y formaron equipos de trabajo en las dependencias gubernamentales sin abrir espacios para quien no fuera de su partido. Solo ciertas familias fueron beneficiarias directas de la corrupción del Pan y el PRI.

Cuando los ciudadanos aprendimos que existen leyes a las cuales podemos apelar para que se investigue a los delincuentes enquistados en el gobierno, y acudimos al Congreso del Estado denunciando a funcionarios de primer nivel, exigiendo juicios políticos o cualesquiera otras formas de justicia, chocamos con las alianzas de diputados coaligados en la práctica, para impedir, entorpecer o definitivamente proteger a los delincuentes de cuello blanco. Ahora los diputados están amparando al gobernador, a ex presidentes municipales, a ex diputados y a funcionarios de primer nivel, para que no respondan de las acusaciones hechas y documentadas. Los resultados de las próximas elecciones les dirán en qué sitio los tenemos y porqué van a perder su registro. Lo mismo le sucederá a Morena cuando comience a alimentar la corrupción con los miembros recién reclutados del PAN y el PRI. Vale.

* El autor es Lic. En Economía con Maestría en Asuntos Internacionales por la UABC.