¿Estás list@ para emprender?

Ser “tu propio jefe” es una experiencia que podría cambiar tu vida, pero no todo es miel sobre hojuelas.

Todas las empresas grandes alguna vez fueron pequeñas, y aunque muchas se quedan pequeñas esto no significa que no sean exitosas, el éxito es muy relativo pues depende de la óptica de quién lo mide, de sus ambiciones o del nivel de vida que quiera llevar.

Emprender es una decisión de vida, es una decisión seria, es una decisión que cambia el ritmo de tu persona, de tu familia, de tu salud y de tu tranquilidad, no intento atemorizarte pero sí ubicar que el mundo del emprendedor es lejos, muy lejos, de ser el que las revistas y programas de televisión nos muestra.

Antes de emprender quiero sugerirte que intentes nutrir las siguientes 5 características que he identificado en este interesante grupo de dueños de empresa, de emprendedores:

1.- Independencia. - Esto significa que ser independiente te pone a hacer todo por tu cuenta, esto es algo para motivarte, no para ponerte nervioso; el control de tu tiempo será fundamental y la capacidad para hacer muchas, muchísimas cosas al mismo tiempo será clave para avanzar más rápido.

2.- Estrategia. - Como responsable de las decisiones deberás sacar lo mejor de ti en temas como visión de futuro y capacidad para sortear retos, obstáculos y problemas. Tener metas y un plan de trabajo que revises con frecuencia es la parte más importante aquí.

3.- Red. Antes existía la creencia de que las personas exitosas eran aquellas que “sabían hacer las cosas” y todo parece que hoy en día esto no es suficiente, es más, todo indica que ahora lo más importante es “conocer quién hace las cosas”. Los contactos, conexiones, recomendaciones, seguidores, likes en Facebook y seguidores en Instagram podrían tener un valor muy interesante.

4.- Confianza. Emprender requiere de mucha valentía, los intentos seguramente serán muchos y los resultados muy pocos al principio, ten confianza en ti, ten confianza en tu familia y tus amigos, ten confianza en tus servicios o productos, solo asegúrate que sean lo más innovadores posibles, eficientes, de calidad y a un precio competitivo. La fórmula parece complicada, pero te aseguro que no lo es, tiempo al tiempo.

5.-Acción. De nada servirán las ideas si no las pones a prueba. Tradicionalmente los emprendimientos requerían de un plan de negocios que más bien era trámite burocrático pues resultaba tedioso, complicado y hasta muchas veces desalentador elaborar un mamotreto de 100 páginas. En Excel todos somos millonarios y creer que el éxito se construye en una hoja de cálculo es un gravísimo error. Prueba y error es la fórmula, es la más ágil y la más enriquecedora porque tiene como base la observación, le reflexión y el aprendizaje.

Cada emprendimiento representa un sueño y yo respeto mucho a quienes ponen en mis manos sus ideas cada vez que me consultan porque se que sus proyectos no son solo aventuras; ahí están sus energías, su talento, sus ahorros, su creatividad y en la mayoría de ellos sus esperanzas.



* El autor es Director de Testa Marketing, investigación de mercados.