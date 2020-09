Están viendo la tempestad……

No cabe duda que en algunas ocasiones puede aplicar muy bien el dicho de “Estás viendo la tempestad y no te hincas”.

Hoy me refiero a la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) que anunció a través de un comunicado que los equipos de Sinaloa (Cañeros, Algodoneros, Tomateros y Venados) jugarán con un aforo del 40% en la grada, ya que así, creo yo, fueron autorizados por las autoridades sanitarias de dicho estado.

Justo cuando todos juntos de la mano de nuestras autoridades debemos actuar de manera responsable para ganarle las últimas batallas a este terrible mal, aparece la LMP con el respaldo con los funcionarios públicos sinaloenses a hacer todo lo contrario.

Siempre estuve de acuerdo y muy contento con la intención de que se realice la temporada en la pelota invernal, pero eso de abrir las puertas al público es otro boleto que puede salir muy caro.

Hoy, a mí me queda claro que, por lo menos en Sinaloa, los intereses políticos y económicos son más importantes que la salud y la vida misma.

La semana pasada, en Estados Unidos abrieron el estadio de Kansas City a un bajo porcentaje de su capacidad para el juego de los Chiefs en la NFL y el resultado de esa irresponsabilidad fue el brote de esta mortal enfermedad entre más de una decena de aficionados que asistieron a la inauguración de la temporada.

Y que le digo en Tijuana con el equipo de futbol Xolos, reportando un brote que afecta a treinta elementos entre jugadores y parte del staff. Y eso que aquí se juega sin gente en las tribunas.

En Grandes Ligas seguirán sin público en la grada, ya que las condiciones siguen siendo muy delicadas. De hecho las medidas se endurecerán aún más cuando inicien los playoffs, al armar “burbujas” que aislarán a los jugadores para evitar contagios.

La NBA se alejó del mundo para continuar con su temporada y en México el futbol hizo lo mismo al jugar sin gente en las gradas.

Pero en Sinaloa parece que el beisbol es más importante que la escuela, porque las aulas siguen cerradas pero los estadios abrirán y eso no es lo peor, lo harán con venta de cerveza y toda la cosa, así que imagínese usted. ¿Quién podrá controlar a la gente alcoholizada?

El domingo leí que ante un inminente aumento de contagios de COVID-19 en octubre, podrían regresar nuevas medidas de restricción y confinamiento, advirtió el subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, Hugo López-Gatell.

“Está el riesgo de que en octubre, cuando venga el periodo de influenza, podríamos tener una exacerbación y podría ser que necesitemos nuevas medidas de restricción, por eso hay que administrar el riesgo disminuyendo lo más posible los contagios”, dijo.

Por allá en abril o mayo, no recuerdo bien, escuché a directivos de la LMP y de varios equipos pavonearse de que para el circuito invernal no sería ningún problema jugar sin gente en las gradas, ya que cuentan con un nuevo contrato de transmisión de televisión que les daría el recurso necesario para poder sobrevivir una campaña a puerta cerrada. Yo creo que era puro “bloff” y ya poco a poco se han ido metiendo y convenciendo a los gobiernos de aceptarles esta irresponsable idea.

Sin duda que las autoridades sanitarias son las primeras responsables en caso de que se generen problemas de salud, pero la LMP no se podrá “lavar las manos” en caso de que los protocolos no se cumplan o no sean los adecuados para evitar un brote en alguna plaza.

En el comunicado, la LMP fundamenta su decisión en la modernidad de los estadios que les permiten implementar los protocolos de sanidad. Les recuerdo que los mejores estadios y más modernos están en Grandes Ligas y ahí siguen jugando sin gente.

Al final la decisión es de cada uno de nosotros y yo le puedo asegurar que los estadios lucirán como si nada estuviera pasando o como si el peligro ya hubiera terminado y la realidad es totalmente lo contrario.

En resumen, del anuncio de que “LMP será la primera liga que jugará con gente en los estadios” no hay nada que festejar, ya que es una muestra más del poco interés que tiene la salud de la gente, cuando en el otro lado de la balanza hay dinero de por medio. Una sola vida es mucho más importante que meter gente a la grada.

Quizá exagero o a lo mejor en Sinaloa no ha llegado el Covid-19.

Usted cuídese mucho porque ya nos hemos dado cuenta de que nadie lo hace por nosotros.

Esta pandemia no es una broma. He visto como colegas y amigos muy cercanos se siguen quedando en el camino por este terrible mal.

Nos mantendremos con todas las precauciones y al pendiente, aunque seguramente Baja California, Sonora, Jalisco y Nuevo León seguirán el mismo mal ejemplo que puso Sinaloa. Y yo que pensé que sólo en León, Guanajuato era donde “la vida no vale nada”.

Y acuérdese de mí cuando anuncien que la Serie del Caribe se jugará al 100% de la capacidad en el estadio Teodoro Mariscal.

Vivimos una situación especial en la que, lejos de estar exponiendo a la gente, los gobiernos deberían de estar buscando la solución a este problema de salud, implementando medidas que nos permitan a todos llegar a la línea de meta que significa la vacuna. Hasta entonces será totalmente seguro.

A mí me gusta mucho sentarme en la grada, cerveza en mano a ver un buen juego de beisbol, pero para todo hay tiempo y creo que las condiciones actuales no son las adecuadas.

Somos el primer país que jugará con gente en la grada. “Viva México”.

Pero bueno, cada quien. Usted sabrá si se expone, pero los responsables ya le dije quiénes son.

Ya falta menos para que falte menos, así que no aflojemos y a cuidarnos por nosotros y por todos los demás y ojala los muertos sigan sin ser suyos, porque cuando son nuestros es muy difícil entender estas decisiones con otro tipo de intereses alejados del de la salud.

