El Ing. Luis Pineda Rodríguez, es un personaje muy importante en el atletismo mexicano, él es una autoridad en las estadísticas, pues por más de 30 años ha recopilado las marcas realizadas en México y en todo el mundo por los atletas mexicanos.

Luis Pineda que nació en la ciudad de México y fue corredor de fondo en su juventud, trabajó para la FMAA desde 1998 hasta el 2005 y luego del 2009 al 2016. Actualmente, Luis sigue llevando estadísticas por su cuenta y creó una página en Facebook llamada “Running Stats México” donde publica datos y fotos muy interesantes acerca del atletismo mexicano de todos los tiempos.

Fue ahí donde vi publicada la lista de los mejores mexicanos de cada año en 10,000 metros, desde 1966 a la fecha. Es información valiosa donde aparecen grandes atletas que le han dado realce al fondo mexicano como Juan Martinez, Rodolfo Gomez, Arturo Barrios, Armando Quintanilla, David Galvan, Teodoro Vega, Juan Romero y Juan Luis Barrios entre otros más.

Las mejores marcas de cada año ahí enlistadas incluyen el récord mexicano de 27.08 de Arturo Barrios establecido en 1989. En los últimos 10 años la mejor marca ha sido la de 27.28 de Juan Luis Barrios en el 2012.

Debido a esta publicación, me nació la idea de checar quienes han sido los mejores de Baja California de todos los tiempos en los 10 km, pero un detalle me lo impidió pues en la FMAA actualmente no se publican las estadísticas, los aficionados al atletismo no tienen acceso a ellas, lo que me parece absurdo. Solo los dirigentes, entrenadores certificados y atletas afiliados a la Federación tienen derecho a esa información.

De igual manera lo ahí enlistado son marcas realizadas solo en carreras avaladas por lo que muchos buenos registros de bajacalifornianos se han perdido en el tiempo.

Entonces recurrí a las estadísticas que hemos recopilado desde el 2010 en nuestra página web “Yo también corro en Tijuana” por lo que al menos podemos mencionar las mejores marcas de cada año con cierta certeza, pero solo de la última década y en carreras de Tijuana.

Sabemos que a través del tiempo han existido una gran cantidad de corredores de buen nivel en la Baja que sería difícil enumerarlos a todos pero por lo pronto nos vamos a concretar a los últimos diez años donde la mejor marca en 10km de la Baja en varonil, es de 29.42 impuesta por el mexicalense Daniel “Pollito” Valdez en 2019.

Tres corredores han sido los mejores en tres años cada uno, el legendario Raymundo “Rayo” Torres lo fue en 2010, 2012 y 2013 con una mejor marca de 30.36, mientras que Alexis Verdugo (29.50) lo fue consecutivamente en 2015,16 y 17 y “Pollito” en 2014, 2018 y 2019. En el 2011 Guillermo Estrada fue el mejor con 30.15.

Entre las damitas la mejor marca la tiene Fernanda Medina con 36.20 en 2019. Pero la corredora dominante de la década es Andrea Jarillo siendo la mejor por 5 años consecutivos del 2014 al 2018 con un mejor registro de 37.56. Valentina Dominguez (37.21) fue la mejor en 2011 y 2012. Otras líderes han sido Maria Rodriguez (38.19) en 2010 y Xochitl Miguel (38.13) en 2013.