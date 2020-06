Está difícil

Como parte de los festejos del aniversario de la fundación de la ciudad se incluyeron el Maratón y Medio Maratón Internacional de Tijuana, eventos promovidos por el Instituto Municipal del Deporte.

En la fecha original, 26 de julio, no fue posible la realización, debido a la contingencia sanitaria, ya que ordenaron cuarentena, misma que ya paso de la centena.

Que el confinamiento se haya alargado es culpa, en parte, por los que practican algún deporte, que hicieron caso omiso de la recomendación de quedarse en casa y andan como si nada pudiera sucederle a ellos, por creer que se encuentran en óptimas condiciones físicas, pero el coronavirus no respeta a nadie.

Deportistas profesionales, que están al cuidado de todo un equipo de profesionales de la medicina, nutrición y lo que necesitan, han sido contagiados, así que nadie está a salvo.

Bueno, el caso es que Imdet anunció que cancelaba la prueba de 42,195 metros, que se reanudaba en el 2020, luego que el Indetito se negó a realizarlo durante su gris gestión.

Pero conservaron el medio maratón, que recorrieron para el mes de noviembre, sin el maratón, para no hacerle sombra al Baja California, que tradicionalmente se corre en diciembre, en Mexicali.

Si las cosas siguen como hasta ahora, recomendando las autoridades sanitarias que siga el confinamiento, que no encierro, vemos difícil que se pueda realizar el medio maratón.

Y es que aunque las autoridades sanitarias den luz verde para el evento, muchos no querrán arriesgarse a participar en una competencia donde se reúnen varios miles de participantes.

Dos de los maratones de mayor prestigio, el de Berlín y Nueva York, han sido cancelados.

El de Alemania estaba programado para el 27 de septiembre y el de la ciudad que nunca duerme lo anunciaban para el primero de noviembre.

Cierto que en Estados Unidos es de los países donde anda más duro el tema de los contagios y para no arriesgar se decidieron a dejar para mejor ocasión el maratón de la urbe de hierro.

También en la Ciudad de México están analizando la suspensión de su maratón, que tienen programado el 30 de agosto y que no tardan en comunicarlo oficialmente.

Muchos de los 30 mil corredores que esperaban son de la elite, que no vendrían y bajaría la calidad del evento, considerado entre los mejores del mundo, aseguran que dentro del top 10.

Esas cancelaciones son argumentos más que necesarios para que el Instituto Municipal del Deporte también se anime a cancelar la realización del medio maratón.

En caso de que la situación no se componga, puede ser que el Instituto del Deporte y la Cultura Física de Baja California también decidan cancelar el maratón.

Eso, consideramos, sería lo más prudente, ya que primero está la integridad física de los deportistas.

Otro de los eventos estelares del Imdet para el 2020 es La Milla Internacional, programada para el 24 de octubre y que seguramente también tendrá que ser cancelada.

Y no tanto por el evento, de 1,609 metros, muy rápido, con pocos participantes, pero si por los procesos previos, clasificaciones.

La regresarían a la emblemática Avenida Revolución, donde nació, pero al igual que otras competiciones, la dejarán para una mejor ocasión, posiblemente en el 2021.

Ya no hay más espacio para los Apuntes, que hasta aquí llegan…por hoy y no está de más, recomendarles que se cuiden, quédense en casa, si no tienen nada que hacer en la calle y así saldremos más pronto de la contingencia.