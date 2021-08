Les platico que hace muchos años estuve laborando en una estación de corte pop en inglés y español (107.7), el programador de aquellos años nos puso en cada turno de locutores, lo que se conoce como la hora de las complacencias musicales.

Era todo un hit ese espacio, las líneas telefónicas no dejaban de sonar, no había redes sociales en ese momento, pero sí correo electrónico, donde el público, por ese medio, pedía sus canciones favoritas, además del recurso tradicional vía telefónica.

Hasta la fecha en las emisoras cuentan con ese concepto donde la gente es muy participativa y agreguen que de paso, les mandan saludos al aire y eso emociona a los radioescuchas.

Recuerdo que el público, en muchas ocasiones, me pedían las canciones por una frase de ella, pero no por su título real, por ejemplo, allá por el 2000 estaba de moda "Luz de día" de los Enanitos Verdes y la gente me decía: "Me puedes poner la de destapa el champagne".

También de esta misma agrupación argentina, la de "Lamento Boliviano", era muy solicitada, pero no sabían el nombre de ella y al solicitarla era la de "Borracho y loco". Uno de los momentos que más recuerdo fue cuando en una llamada al aire, me dice una radioescucha, oye quiero la de ¨Enciso¨ y apenas empezaba la programación por computadora, me meto a la búsqueda y no la encontraba y yo le dije de nuevo, cómo se llama el grupo? Ella me responde muy segura, ¨Enciso¨, pero pues no me aparecía.

Le dije me puedes cantar una parte de ella y me tarareó una estrofa de ¨Bye bye bye¨, o sea se refería al grupo N Sync, muy famosos en ese momento y salió al aire, después de la confusión.

En redes se hizo viral una llamada a una cabina de radio, no se si fue real, pero el radioescucha le pedía al locutor la de ¨Esos son Reebook o son Nike¨, o sea refiriéndose a la de ¨The Rhythm of the Night¨ del grupo Corona, que alcanzaron la fama mundial a mediados de los noventa. Para pedir la de ¨Sin tí¨ de King Changó era la frase ¨Ya no puedo ni comer¨, ¨Oye Carlos¨ era para ¨Las Batallas¨de Café Tacuba, ¨Sufre ma#$n¨, para solicitar ¨Devuélveme a mi chica¨ de los Hombres G, también la del ¨Ford Fiesta blanco¨. Otra es ¨Tú leche con Quick¨ para ¨Too Legit to Quit¨ de MC Hammer, otros pedían la de ¨La Ramera¨ y era ¨La Planta¨ del grupo Caos.

Ya en años más recientes también la gente conoce la canción de Natalia La Fourcade como ¨Y tú te vas¨, pero el nombre es ¨Nunca es suficiente¨.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución