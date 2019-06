Es un juego de colores

Eran los inicios de 1980 y desde España llegó a México un grupo infantil llamado Parchís, que causó gran revuelo entre los niños y adolescentes por sus canciones y películas.

Tino, Gemma, David, Yolanda y Frank eran los cinco integrantes y cada uno representaba un color de este juego. Llegaron a nuestro País bajo la firma de la disquera Musart y rápidamente fue un éxito “La canción de Parchís”. Quién no recuerda el intro de la canción que decía “Hola, soy ficha roja, y yo soy la ficha azul”.

Bueno, nos acordamos los que vivimos en esa época, por supuesto. El grupo sigue vigente entre sus fans y por lo mismo la plataforma Netflix sacará un documental este próximo 15 de julio. Me imagino que muchos de ustedes que están leyendo estarán muy al pendiente del estreno. Se dice que serán declaraciones fuertes de los ídolos infantiles y de cómo vivieron esa etapa, algunos dicen de explotación y de robo por parte de los mánagers. Habrá que conocer sus verdades.

De su primer material discográfico conocido en nuestro País, también sonaron en la radio y en la televisión temas como “En la armada” y “Mortadelo y Filemón”. En la portada de ese disco aparece todavía el niño Óscar, que fue reemplazado por el pelirrojo Frank.

En 1981, lanzaron “Hola amigos” a la par de su película “La guerra de los niños” que fue un tremendo éxito en taquilla, recuerdo que fue proyectada en el Cine Tijuana 70 (hoy Pare de sufrir) y las filas para comprar boletos rodeaban al antiguo Toreo de Tijuana, durante el estreno.

El éxito de estos niños españoles en la ciudad hizo que los programadores de la XEBG 1550 AM tuvieran un espacio diario dedicado a Parchís, además había tiendas que vendían artículos promocionales de ellos, como camisetas, pósters, discos, overoles, entre otras cosas.

La Discoteca Nacional (de la 5 y 10 y del Centro) y la Alta Tensión tenían lista de espera para la adquisición de sus discos también.

Sonaban con insistencia “El twist de mi colegio”, “Don diablo” y “Gloria”. También ese mismo año se puso a la venta el disco de villancicos, donde popularizaron “Campana sobre campana”, “Arre borreguito”, “Noche de paz” y “Jingle bells”.

Para el año de 1982 salió el disco “La magia del circo”, donde se desprendió como sencillo “El baile de los pajaritos” y también apareció la segunda parte de la película “La guerra de los niños”.

El cuarto disco fue “Ven a mi fiesta”, ya eran adolescentes e iniciaba la decadencia del grupo, de este material fueron éxito “Hasta luego cocodrilo” y “Márchate ya”. Le siguió la producción llamada “Las locuras de Parchís” y la cinta “La tercera guerra de los niños”.

Para 1985 se produjo el último disco de este grupo llamado “Decídete, atrévete” aunque sus seguidores no lo apoyaron, pero ya que el concepto infantil había quedado atrás y cantaban cóvers como “La colegiala” y “Lobo hombre en Paris” de la Unión.

Durante muchos años se trató de reunir a los integrantes para realizar una gira en América, pero esto nunca fue posible, solo tuvieron esporádicas apariciones en programas de televisión. La que sí continuó en la carrera artística fue la “ficha amarilla” Yolanda Ventura, quien hace telenovelas y teatro en México.

Ahora hay que esperar el documental en Netflix para conocer la vida actual de estos españoles que marcaron toda una década.

Muchas gracias por su espacio y recuerden siempre confiar en el tiempo. Regálenme un like en Daniel de la Torre Comunicador, y en Instagram @baccodelatorre y en Spotify busquen la playlist con el nombre de la columna. Hasta la próxima semana.

El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución