Hace unos días tuve la oportunidad de ver la película "Cruella" en la plataforma de Disney, al terminarla de ver, dije, que buena película, que buena música, que buenas actuaciones, que buen vestuario, pero, esta historia es para verla en la pantalla grande, opinión de un mero aficionado.

Por lo que decidí verla en el cine y que cambio tan abismal, como se dice: "Es otro boleto", se potencializa todo, otros ángulos, el sonido, caray que buena selección de canciones para la historia, desde los Bee Gees, Queen, The Doors o Tina Turner, hasta escuchar un "Perhaps, perhaps, perhaps", definitivamente si no la han visto, vayan a verla.

Yo sé que los tiempos han cambiado, que la tecnología nos ha rebasado, que mucha gente prefiere estar pegado a su televisor, tableta o celular viendo una historia o serie en las diversas plataformas digitales, pero en mi caso particular me distraigo, no pongo atención, no me atrapa, tengo llamadas, notificaciones en redes sociales y pierdo el interés.

Quizá soy anticuado, pero yo no soy consumidor de dichos espacios, aunque los tengo contratados para cuando algo llame mi interés. Netflix sólo para ver la serie de Luis Miguel, la cual dejé de ver por aburrida y narcisista, me da mucha flojera.

De repente veo algo en Disney Plus, pero insisto, llegar a casa y poner dichas plataformas me da sueño, entonces prefiero ver las noticias en la televisión mtradicional, al ver la N en rojo me duerme más que Taurus Do Brasil o John Milton.

A veces no tengo tema de conversación en reuniones porque hablan de algunas historias que están en Internet, yo callado, no opino y prefiero cambiar de tema, ya que no se nada de "La Casa de Papel", "Quién mató a Sara", etcétera. Me imagino de qué tratan por lo que escucho, pero no las consumo, ni las consumiré.

Volviendo al tema original, me da gusto ver las salas de cine con gente, yo sé que estamos en contingencia aún y no hay que bajar la guardia, pero yo crecí en los cines viejos del Centro de la ciudad, los de los bulevares.

Durante la pandemia sabemos que desapareció la Cadena Cinemex, sobrevivió Cinépolis a pesar de la poca oferta, es decir, tenían en cartelera películas poco atractivas, pero yo con tal de comer mis palomitas, ahí estaba.

Espero que se reactive el entretenimiento y aceptemos la "nueva normalidad", poco a poco se está dando y me da mucho gusto escuchar en la radio spots de conciertos en la región Tijuana- San Diego, en fin, sigamos cuidándonos, salgamos y disfrutemos, la ociosidad, la vida sedentaria no trae nada bueno.

Arréglense y salgan a disfrutar de una buena película. Gracias por su espacio, mis redes son Facebook: Daniel de la Torre Radio y Prensa y en Instagram estoy como @ danieldelatorretj, hasta la próxima semana.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución