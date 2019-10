¡Es momento de emprender!

El pasado miércoles 9 de octubre, Coparmex Tijuana realizó con mucho éxito el Foro “Cómo emprender y no morir en el intento”.

Cerca de mil asistentes interesados en emprender ampliaron sus conocimientos a través de las conferencias y talleres al cuyo frente estuvieron expertos quienes ofrecieron herramientas de mucha utilidad.

Ariosto Manrique nos regaló infinidad de consejos para destacar nuestros productos y servicios. “Dani Flowers” nos compartió su experiencia al utilizar la plataforma de YouTube y otras redes sociales para impulsar su negocio con estrategias que resultaron novedosas para muchos de los asistentes al evento.

Con su “Experiencia WOW”, Maricarmen Obregón nos enseñó nuevas formas de convertir nuestras marcas en experiencias positivas inolvidables. Jorge D´Garay nos llevó por los recovecos de las relaciones públicas y su importancia para hacer crecer nuestras empresas tendiendo distintos tipos de puentes.

Pamela Valdés sirvió como inspiración a todos los asistentes al contarnos su experiencia en la “Y Combinator”, su gran oportunidad de recibir consejos directamente de los expertos en Silicon Valley.

Sofía Macías, autora del libro “Pequeño cerdo capitalista”, ofreció consejos de economía y finanzas, mezclando actividades interesantes entre los asistentes quienes lograron explicar su idea de negocio utilizando solamente 25 palabras.

Finalmente, en nuestro Panel Aspiracional Gilberto Fimbres, Ramiro Cárdenas y Juan Manuel Hernández Niebla, empresarios exitosos de nuestra región y ex presidentes de Coparmex Tijuana, compartieron sus experiencias desde sus inicios y hasta sus logros actuales. Fueron, sin duda, una fuente de inspiración para muchos.

Por si fuera poco, se realizaron talleres para incrementar las habilidades de los asistentes en temas como el uso de redes sociales, la creación de un pitch empresarial y el manejo de finanzas personales, entre otros.

Si usted no tuvo oportunidad de asistir a este evento y está interesado en emprender, lo invito a que acuda a nuestra Incubadora de negocios donde, además de recibir una capacitación similar a la presentada en el Foro, tendrá la posibilidad de acceder a financiamientos para obtener recursos que le ayuden a materializar su idea.

Le recuerdo que emprender no es solamente crear su propia empresa; también equivale a tener la iniciativa de seguir sus propios sueños. Como empresarios, es nuestro deber apoyar a todos los emprendedores para que fortalezcan sus cualidades innatas, ponderen el conocimiento y mantengan siempre una actitud positiva. De que se puede, se puede.

Estoy convencido de que las nuevas generaciones con vocación empresarial tienen la responsabilidad de trabajar estrechamente con el Gobierno y la comunidad, para lograr que las propuestas que impulsen el desarrollo de nuestra región se lleven a la práctica.

A usted que lee este artículo le digo con claridad: No tema aventurarse, a fracasar, pues quien no enfrenta adversidades no tendrá la capacidad y el poder para salir adelante. No importa si nos caemos diez veces, hay que levantarnos otras once más.

Nunca sabremos de qué somos capaces, hasta que enfrentemos los retos que el mundo nos presenta.

* El autor es presidente del Centro Empresarial Coparmex Tijuana.