Jesús Reyes, presidente del conjunto Industriales de Otay, que jugarán en la siguiente temporada de la Liga Norte de México, anunció que la escuadra de Tijuana trabajará con los Toros.

Y era lo más lógico, para que buscarle por otro lado, si en casa tenemos a los actuales campeones de la Liga Mexicana de Béisbol.

Ambos conjuntos abrirán su participación en el mes de abril, los astados el día 21, recibiendo la visita de los Diablos Rojos del México, en el estadio del Cerro Colorado. Ese será el único partido que se juegue ese día y al siguiente inician las hostilidades en todos los frentes.

A fines de abril será el debut, por fin, de los Industriales, que se medirán a los Algodoneros de San Luis Río Colorado.

Aunque eso, el rival de Industriales, dependerá de los cambios que tendrán que hacer al rol de juegos, ya que los Tiburones de Puerto Peñasco, una de las nuevas franquicias, decidieron finalmente no participar en la campaña.

Así que la Liga Norte de México jugará una temporada con sólo seis equipos, con los Industriales haciendo sus partidos de locales en el campo Ángel Camarena Romo, uno de los escenarios de la Amateur de Tijuana.

Según el dirigente de los Industriales, ya es un hecho el convenio con los Toros, que enviarán a los peloteros que no se queden en el roster de la Liga Mexicana. Por cierto, en el circuito colorado, la querida Liga Amateur, Leones es el equipo, qué en el papel, luce como el favorito para alcanzar los honores en el torneo que dedican a Luis Alonso Mendoza e Israel Velázquez.

Y es que agregaron a sus filas a muchos de los peloteros que quedaron desempleados al irse de la liga los Guerreros, como campeones y San Ysidro Imprenta. También se fue la escuadra Publicidad Márquez, debiendo una lana, dicen y ya están jugando en la Liga Municipal de Ensenada y en el evento interligas que promueve Raúl Peña. Chemys, que reaparecieron en el circuito colorado, también agarraron a algunos de los peloteros que se quedaron sin chamba y esperan dar la pelea por el título.

El domingo hay buena jornada, así que habrá que darnos una vuelta por los campos de Otay, de paso ir a las tortas al campo Horacio Verdugo, con Martín y saludar a los amigos.

Por los terrenos azules, ya están en postemporada en todas las categorías y en clase Mayor surgirá la base del equipo que Tijuana Municipal presentará en el estatal de béisbol de Primera Fuerza.

En la anterior edición del estatal, sólo seis ligas respondieron a la convocatoria del paladín, se hizo la competencia y surgió la base para el representante de Baja California en el nacional de Primera Fuerza, que se jugó en Baja California Sur y donde la escuadra del estado 29 no pudo ni superar la fase de grupos.

Poco a poco, el paladín está acabando con la pelota de Baja California, aunque ya no asusta mucho con el tema de la normatividad, como lo muestra la poca participación en el estatal del 2021.

Ya no hay más espacio para los Apuntes y hasta aquí llegan…por hoy, no hay que relajarse, a pesar del anuncio que estamos en semáforo verde, usen cubreboca y gel antibacterial, además de guardar la sana distancia, no está de más seguir cuidándonos.