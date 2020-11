Una mala noticia me impactó sobremanera, al saber que Ernesto Canto el gran campeón olímpico y mundial mexicano de marcha de 20km, se encuentra grave hospitalizado, víctima del cáncer. Lamentablemente hay pocas posibilidades de que libre ese terrible mal. Fue en en los Juegos Olímpicos de 1984 en que Ernesto hizo vibrar a los mexicanos al llegar en primer lugar a la pista del Coliseo de Los Angeles, ganando para México la medalla de oro en los 20 km de marcha. Entre otros grandes triunfos, Canto había ganado un año antes el oro en el Mundial de Helsinki en la misma prueba.

Recuerdo ese 1984, yo estaba entusiasmado por ir a ver las competencias del atletismo olímpico en Los Angeles Ca., me reuniría con dos de mis hermanos que vivían allá, los boletos estaban listos para entrar al estadio, pero precisamente en esos días, mi hija estaba a punto de nacer y tenía que estar al lado de mi esposa, así que no pude asistir y me conformé con ver las competencias por TV.

Mis dos hermanos fueron afortunados pues les tocó ver en vivo como Ernesto Cano ponía muy en alto el nombre de México al ganar la marcha de los 20 km. Días después Raul González otro marchista mexicano ganaría los 50 km. Para mi fueron muy especiales esos triunfos pues yo practique la marcha en mi juventud inspirado por la plata del “Sargento” Pedraza en los olimpicos de Mexico 1868 y el oro de Daniel Bautista en Montreal 1976. Aunque no logré llegar a un nivel tan alto, me sentí orgulloso de representar a Baja California en eventos prenacionales y nacionales. Los años que le dediqué a esa disciplina fueron imborrables, por eso los triunfos de Canto y Gonzalez en Los Ángeles 84 los sentí como míos.

Por eso también, al enterarme de la gravedad del gran campeón olímpico Ernesto Canto postrado en ese hospital con pocas posibilidades de vida, no deja de entristecerme y al mismo tiempo me hace recordar esos momentos de alegría por su triunfo en el ya lejano 1984.

Buena Causa

El cáncer, esa terrible enfermedad también afecta a un deportista local. El pasado domingo en el Rancho Casian el pasado domingo se reunieron alrededor de 300 corredores aficionados al “trail” para hacer un entrenamiento más, tomando medidas especiales por la pandemia, pero ahora por una buena causa, la de juntar recursos económicos para apoyar en los tratamientos al corredor Marcos Aguilar más conocido como “El Muñeco” que sufre de cáncer de colon.

A los participantes se les pidió un donativo y salieron en dos bloques, unos a las 6.30am para cubrir una ruta extrema de 21km con pesadas subidas y demandantes bajadas y a las 7.00 am con una menor distancia de 13 km pero no menos complicada.

El evento fue organizado por Eduardo Oloño, Eduardo Piña y otros corredores y voluntarios. También se donaron artículos para su venta y se efectuaron rifas, todo con la intención de apoyar al corredor enfermo. Sin duda una noble labor y un gran evento con buena causa.