Entre Scratch, Cassettes y 8 Tracks

Quizá muchos de ustedes ya no saben qué hacer en casa, ya se agotaron las áreas que necesitaban orden y limpieza. Ya le dieron dos mil vueltas a los juegos de mesa, ya hicieron jardinería o se la pasan descansando (merecido también). Cada día se hacen nuevas en cuentas en las redes sociales y muchas son del pasado, de la nostalgia.

¿Ustedes recuerdan cuál su primer disco LP o cassette que compraron o los regalaron? Durante muchas décadas el disco de vinil predominó en la industria discográfica, durante los setentas lanzan el formato 8 Track, pero tuvo corta vida y durante los ochenta y noventa fue muy popular el cassette.

Recuerdo que en mi infancia teníamos un aparato modular que tenía integrada la tornamesa, el reproductor de cintas, la radio AM y FM, además de un barrita licorera integrada, forrada con terciopelo y madera. Ahí había discos LP y los que más recuerdo son el de Lips Inc, Michael Jackson, José Alfredo Jiménez, tiempo después una de mis hermanas se volvió fanática del grupo Parchís y Menudo, y era lo que más se tocaba en esa época.

Muchos recordarán la época de Depeche Mode, The Cure, New Order, no podían faltar sus discos en las tardeadas de los que éramos menores de edad en los ochenta. También muchas niñas a principios de la década ochentera tenían el disco de “Juguemos a cantar” e imitaban a los solistas y grupos finalistas del famoso disco amarillo.

Otros discos y cassettes de colección son los Soda Stéreo, Hombres G, Olé Olé, Flans, Pandora y baladistas como Juan Gabriel, Rocío Dúrcal, José José, Marisela y Rocío Jurado. Así que si los tienen, cuídenlos como una joya.

Durante la infancia era casi riguroso tener el disco de Cepillín y su feria, era indispensable en las fiestas de la cuadra, donde tomabamos Kool Aid de sabores y comíamos sándwiches de bolonia o jamón. Los dulces eran los Chick-O-Stick, Big Hunk, Chicles Pal o Dulces Brach.

También un clásico fue el disco de Burbujas, Las Ardillitas de Lalo Guerrero, “Cri Cri”, Topo Gigio y el de Yuri cantando “El osito panda”.

Ana Gabriel tuvo mucho éxito también, al igual que Bonnie Tyler, Madonna, Luis Miguel, Sheena Easton, Mijares, Emmanuel, recordemos que había viniles en formato 33 revoluciones, que tenía capacidad como para 10 o 12 canciones y también los de 45 revoluciones, que tenían 2 canciones, principalmente los que iban a ser sencillos de radio.

El disco doble rojo de Timbiriche VII y IX fue un suceso, casi todas las canciones fueron éxito.

Ya en los noventas, cuando la cinta es muy popular en el mercado, las jovencitas tenían a La Onda Vaselina, Pablito Ruiz, Alanis Morrissete, Magneto, Mercurio, tiempo después viene la decadencia del Long Play y surge el Disco Compacto, que fue una novedad por la calidad de sonido y difícilmente se rayaban.

*El autor es comunicador y director de Radio Media Escuela de Locución