Ensañándose

La cobarde guerra que está desarrollando Putin, con el enorme poderío bélico que tiene, contra Ucrania que solo posee el coraje, el valor y la decisión de defenderse hasta las últimas consecuencias, cada vez tiene más víctimas inocentes. Los objetivos militares que decía estaban siendo atacados, ya no existen. Fueron eliminados, ahora están dirigiendo sus baterías aéreas contra la población civil. Las bombas caen en edificios de departamentos, en bibliotecas, en hospitales, en escuelas y donde se les ocurre a los soldados rusos. Este es ya un ataque indiscriminado que busca diezmar a la población, para doblegar al gobierno ucraniano a deponer sus armas. No obstante, el estado de ánimo del Presidente Volodymyr Zelenskky, de los soldados ucranianos, de los ciudadanos defendiendo a su país, es muy alto. Saben que su escasez bélica no ha sido un obstáculo para defender a su patria, y lo seguirán haciendo.

Resulta indignante la saña con la que el ejército ruso ataca a las poblaciones que ha invadido. Pero al mismo tiempo, está mostrando que la guerra que el resto del mundo ha declarado contra Rusia y Putin, es fuerte y controla el apetito de sangre que lo impulsa. Mientras él sigue disfrutando del poder económico y político que detenta, millones d ucranianos han optado por salir del país buscando refugio en Polonia y otros países europeos. Han abandonado sus casas y todas sus pertenencias, buscando salvar sus vidas y las de sus hijos. Sin embargo, otro drama aqueja a las familias ucranianas: la separación y práctica disolución de las familias. Por órdenes gubernamentales, los jóvenes de 18 años y personas de hasta los 60 años, deben integrarse a las fuerzas armadas para defenderse de la agresión rusa. De esta manera, son las mujeres y sus hijos quienes están huyendo a buscar asilo en naciones aledañas.

Por su parte, Rusia está comenzando a sentir los estragos del bloqueo que los grandes países industrializados e integrantes de la OTAN, le han impuesto. Como no es un estado autosuficiente y depende de las importaciones diversas del resto del mundo, al mismo tiempo que sus exportaciones tienen cerrados los mercados internacionales, le crea una situación de incertidumbre y de enorme escasez en los mercados. Con esto el descontento de los rusos está creciendo y las manifestaciones contra la guerra se incrementan. Dentro de poco, el suministro de armamento y municiones será insuficiente, aunado a la demanda de alimentos para los hombres en las líneas de fuego, que le crearán una situación caótica que incrementará la resistencia interna contra la guerra.

Urge que ambos países se sienten a negociar y que las decisiones sean en beneficio de la población. Putin llegará la mesa de negociaciones no tan fuerte como debería, por el apoyo que la comunidad internacional y la OTAN le están proporcionando a Ucrania. Pero también, porque si logra apoderarse de parte de Ucrania, en el mediano plazo la situación internacional se complicará, por el hambre que tienen los rusos de crecer geográficamente, añadiéndose otros países aledaños. Putin se ha convertido en el enemigo principal de la humanidad. Vale.

