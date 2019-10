Endomarketing, Brand Employee y la NOM 035 ¿qué tienen que ver? le explico lo más claramente posible.

Ahora que los colaboradores se pusieron de moda (léase con absoluto humor negro por favor, no se azote), todo gira alrededor de ellos ¡y sí! y ¡qué bueno! ya sabe que el primer valor de mi Core Business Marketing es el capital humano, así que es música para mis oídos. Bueno, me quedé en que se pusieron de moda, ahora el empresario/a está consciente de la importancia de asegurar la calidad de su recurso humano, de atender sus necesidades y ahora pues lo tiene que hacer por ley, pero esto es completa y absolutamente rentable.

Endomarketing, o marketing interno, se refiere a llevar a cabo todo lo necesario para convertir al colaborador en embajador de marca ¿cómo?, asegurar la comunicación interna, abrir canales para que fluya la información bidireccionalmente; ¿usted sabe lo que propone el empleado? ¿qué piensa del producto? ¿conoce los procesos y procedimientos de la empresa? ¿sabe que hay garantía? ¿cómo hacer que el colaborador tenga la información adecuada? para eso son las estrategias de endomarketing, en otras palabras: usted no puede ser candil de la calle y oscuridad en su casa, asegure que su capital humano esté informado y sobre todo, tenga las herramientas para informarlo a usted de lo que pasa al interior de su empresa, básicamente es eso, sin información no se pueden hacer estrategias. Un ejemplo: Usted tiene alta rotación de personal, gracias a que abrió canales de comunicación interna se dio cuenta que una de las causas de deserción era porque la de nóminas se estaba equivocando con un bono que jamás les llegaba (ya tiene la información) ¿qué hacer? corrija el error (lo que sea necesario hacer), asegurarse que no vuelva a pasar y comunicarles a todos los empleados que la empresa tomó acción. Obviamente no es enchílame otra, pero es con fines ilustrativos.

¿Y ‘brand employee’, con qué se come? Uno de mis clientes me dijo “fuimos a la feria del empleo, y todos los candidatos nos dejaban a lo último”, tenían una mala percepción de marca empleadora, ¿por qué?, ahhhh, pues porque todos sabían que en esa empresa está una de nóminas que no paga el bono. ¿me sigue?, entonces todos los colaboradores afectados tuvieron a bien repartir el chisme en redes sociales. Marca empleadora es lo que los colaboradores socializan en las redes, de ahí la importancia de capacitar a su gente, que tomen consciencia el poder de las redes sociales y cómo puede afectar a su persona (más allá de lo que afecta a la marca).

¿Y la NOM 035 qué tiene que ver? pues básicamente lo obliga a usted empresario a llevar a cabo implícitamente las dos anteriores, porque:

1.- Le hace abrir un canal de comunicación con su capital humano;

2.- Lo obliga a tener definidos los perfiles de puestos y actividades de cada uno;

3.- Le pide dar a conocer los resultados;

4.- Le exige definir las políticas y cumplirlas;

5.- Lo sensibiliza a atender la salud emocional de la gente que trabaja para usted.

En resumidas cuentas, por ley tenemos que atender a nuestros colaboradores como si fueran de la familia y eso, mi querido lector, es muy rentable, ni se imagina todo lo que usted ignora, se lo digo con total conocimiento de causa. Búsqueme en mis redes ¡o más fácil! entre a mi sitio y chatee conmigo www.marcelamexia.com



* La autora es estratega de marketing, directora de Adirektiva, miembro de la Asociación Mexicana de Mujeres Empresarias.