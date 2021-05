Encuentros finales

Candidatos a las alcaldías y a la gubernatura de BC tendrán la oportunidad de exponer sus propuestas y contrastar sus ideas con sus contrincantes.

Esta semana se llevarán a cabo los últimos debates oficiales organizados por el Instituto Estatal Electoral de Baja California (Ieebc) cuyo formato ha sido cuestionado por algunos, sobre todo por la participación tan activa de los conductores y la falta de debate en sí.

Mañana será el encuentro de los candidatos a la Presidencia Municipal del pueblo mágico de Tecate, que es el municipio donde hay más candidatos, pues son 11.

El martes 18 de mayo será el debate entre los contrincantes para la Alcaldía de Playas de Rosarito, donde la alcaldesa Aracely Brown busca la reelección, pero tiene 9 contrincantes, algunos de ellos muy fuertes, ella sí estuvo presente en el debate anterior donde se defendió de las críticas a su gobierno.

El miércoles 19 será el encuentro entre quienes buscan la silla presidencial en el puerto de Ensenada, ahí también el alcalde Armando Ayala busca la reelección, pero él de plano no quiere saber nada de debates, no se presentó al anterior, pues dice que no se quiere ir a pelear, y al parecer prefiere andar con bailecitos para tik tok.

El encuentro de los que buscan la Presidencia Municipal de Mexicali está programado para el jueves, ahí tampoco Morena hizo alianza, por lo que son 10 los candidatos.

Mientras que el viernes será el debate de Tijuana, por cierto la candidata de Morena de esta ciudad, Montserrat Caballero, es otra de las que no acuden a debates, según que no le gustó el formato de los encuentros oficiales, pero tampoco acudió al que organizó Tijuana Innovadora.

El domingo a las 20:00 horas será el tercer y último debate oficial de los candidatos a la gubernatura de Baja California.

Cabe recordar que en el primero estuvieron los siete aspirantes, pero ya para el segundo ya no acudió la candidata de Morena, Marina del Pilar Ávila.

Habrá que ver cómo se desarrollan estos encuentros y si los candidatos tienen más que ofrecer.

Con esto, el Ieebc que preside Luis Alberto Hernández Morales, concluirá con los debates oficiales que fueron un verdadero reto sobre todo con la tecnología, pues fueron virtuales por los tiempos de pandemia.

Fluye vacunación

Luego de que hace días se atoró, por así decirlo, la vacunación en Tijuana, pues ya está fluyendo de nuevo.

La segunda dosis de Sinovac para mayores de 60 ya lleva tres días aplicándose en distintos puntos.

Y ayer empezó la vacunación para aquellos de 50 a 59 años en cinco puntos, los cuales desde temprano registraron una gran afluencia, lo que es muestra del interés de la ciudadanía por estar protegidos contra el Covid 19 y contribuir a luchar contra la pandemia.

Por cierto, hace unos días, el propio secretario de Salud, Alonso Pérez Rico, anunció que por decisión de la Federación todos los que cumplieran 50 en el 2021 podrían ser vacunados en esta jornada.

Sin embargo, en algunos puntos como que el personal no sabía y quisieron rechazar a los que no tenían los 50 cumplidos, pero lo bueno es que la gente se llevó la grabación donde el doctor dio tal mensaje y luego de eso si recibieron su dosis.

Más de 40 mil vacunas Pfizer llegaron a Tijuana para este grupo de edad, que si no se terminaban ayer, podrían seguir con la aplicación hoy.