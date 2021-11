Ni a cuál irle: O nos atropella el tren o nos lleva la corriente. Hemos llegado a un punto en este país que gobierna el presidenpeje que ni a cuál irle, porque es tan malo el pinto como el colorado… Déjeme, le explico: O nos oponemos al régimen populista actual y nos exponemos a que den hasta con la cubeta; o nos dejemos llevar por su politiquería clientelar que con dádivas pretende comprar las conciencias y los votos del melosamente llamado “pueblo bueno”.

Tales reflexiones me surgen porque un amigo de toda la vida me envió un video que desnuda al nefasto Foro de Sao Paulo y a su perversa secuela, el Grupo Puebla. Ambos de nefastas intenciones. El primero, el Foro de Sao Paulo, pergeñado por Fidel Castro y secundado por Lula da Silva. Uno, el guerrillero que en lugar de liberar al pueblo cubano lo sumergió en la pobreza y lo sometió al comunismo: y, el otro, descarado corrupto que diezmó la economía brasileña al punto de quebrarla; ambos pretensos líderes del Caribe y Sudamérica queriéndolos dominar a ultranza… La secuela, el Grupo Puebla que surgió como relevo emergen del desacreditado Foro de Sao Paulo y que se instauró en México (en la tierra de los camotes), teniendo como anfitrión al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, de imagen deslucida que es capaz de acercarse a quien sea con tal de salir en la foto, acompañado de la no menos devaluada, Beatriz Paredes. Aquí: nada de coludos, ¡todos rabones! Que pretenden: some

ter a sus intereses a la libre empresa, diezmar a la iniciativa privada, bloquear el flujo de la inversión nacional y extranjera, desaparecer el libre mercado y censurar la crítica adversa. ¡Vaya dilema! O votamos por la renovación de mandato; o nos amaramos la tripa y cancelamos nuestra conciencia.



LA PALABRA DE HOY: ENCRUCIJADA

De raíces latinas que significan; “lugar en donde se cruzan dos o más caminos”. En sentido figurado se aplica a situaciones complejas y difíciles. Del prefijo 'in'- en; 'crux' / 'cursis' cruce y el sufijo 'ata', que ha sido recibido. Además de cruce de caminos, significan “ocasión que se aprovecha para hacer daño a alguien, emboscada, asechanza”.



DE MI LIBRERO: EL ENGAÑO POPULISTA

Hace algunos años se publicó y llegó a ser el libro más vendido en varios países de América Latina y Sudamérica, “El engaño populista”, escrito en coautoría por Gloria Álvarez y Axel Kaiser con la finalidad -dice el prólogo“de desenmascarar a políticos y demagogos, así como evidenciar los problemas económicos y morales que conlleva la ideología populista”. En el libro se despliegan cinco temas principales: Uno, el odio a la libertad e idolatría hacia el Estado; dos, el complejo de víctimas; tres, la paranoia antiliberal; cuatro, la pretensión democrática y cinco, la obsesión igualitarista… Le suena conocido alguno de estos temas; que en algún caso es la nefasta realidad que ya estamos viviendo en México. Las personas pasan; pero las ideas permanecen. Y, en “El Engaño populista” hay evidencias de que el pueblo –“por bueno que sea”- puede elegir mal el camino y perderse en una peligrosa encrucijada.



*- El autor es profesor de Redacción Creativa en Cetys Universidad