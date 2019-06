Más allá de lo que se esperaba, la primera reunión entre el Ayuntamiento entrante y el saliente más que un encuentro, fue un encontronazo.

Al inicio de la reunión, Juan Manuel Gastélum Buenrostro felicitó a Arturo González Cruz y se presentaron los que estaban en la mesa de trabajo de ambas partes.

González Cruz leyó un documento en el que prácticamente decía que ya estaban listos para la entrega recepción y querían que se iniciara lo más pronto posible.

Gastélum le respondió que lo iban a analizar y que ellos les avisarían cuándo iniciar los trabajos, a lo que González le contestó que si tanta transparencia pregonaban que por qué no iniciaban ya.

Gastélum añadió que por ley tenían hasta 60 días antes de que concluyera la administración para iniciar los trabajos, además tenían que formar los grupos de trabajo.

Ahí fue cuando María del Carmen Espinoza, la próxima síndico, al parecer sacó las garras porque no le gustó lo que escuchó, y le dijo a Gastélum “le digo que no le creo ni una sola palabra y no me voy a ir de aquí hasta que no nos dé una fecha”.

Y González añadió que por esto no ganaron las elecciones, por no ser transparentes.

En eso, el jurídico actual del Ayuntamiento, Leonardo Martínez, intervino y dijo que les podía leer la ley si querían, donde se señala que tienen hasta 60 días antes del cambio para iniciar la transición.

En eso, Gastélum se puso de acuerdo con la síndico actual, Ana Marcela Guzmán Valverde, y señaló que el 29 de julio será la fecha de inicio de transición.

A lo que González Cruz dijo que no estaban de acuerdo con eso, que querían que fuera ya.

Por cierto, el que parece que estaba terapeado es Gastélum pues ante esto y todos los cuestionamientos se mostró de lo más tranquilo.

Incluso, finalizó la reunión diciendo que ya habían llegado a un acuerdo y que iniciarían el 29 de julio, a lo que González replicó que no era un acuerdo, sino una decisión unilateral por el Ayuntamiento actual.

Al salir, en la atención a medios, por varios minutos siguió esta especie de alegata entre Alcalde entrante y saliente por la fecha de inicio de los trabajos.

Políticamente correctos

Cerca de las 12:30 horas, el gobernador electo Jaime Bonilla Valdez llegó al Centro de Gobierno, acompañado de Amador Rodríguez Lozano, próximo secretario de Gobierno, directo a la oficina del Gobernador, donde estuvieron alrededor de dos horas, con Francisco Vega de Lamadrid y Francisco Rueda Gómez, secretario de Gobierno.

Y aunque al parecer quisieron salir despistadamente, fueron abordados por los reporteros.

En pocas palabras, dijeron que se pusieron de acuerdo para una transición ordenada y que ya empezaban los trabajos.

La parte del Gobierno entrante dijo que cuentan con 800 personas capacitadas para revisar toda la documentación.

Lo curioso fue que después de tantos dimes y diretes, de que Bonilla le tumbó la reestructuración de la deuda, ambos se mostraron políticamente correctos, a diferencia de los alcaldes de Tijuana.

Sonrieron para la foto, se tomaron la mano y dijeron que los trabajos de transición serán con respeto y orden.

Niega tener pendientes

Quien encabeza el proceso de transición en materia de pesos y centavos en Rosarito, Manuel Zermeño Chávez, negó que tenga pendientes con la ley, e incluso asegura que jamás ha estado en las celdas de la Policía Municipal en calidad de detenido.

Hace unos días en este mismo espacio, se comentó que empezaban a circular fotografías de Zermeño Chávez cuando hace algunos años había sido detenido y acusado de golpear a su pareja sentimental, pero el ex tesorero en la administración de Javier Robles asegura que solo ha estado en los separos literalmente de visita, atendiendo una recomendación de la CNDH en su calidad de oficial mayor, cargo que desempeñó en el gobierno de Hugo Torres.

También fue presentado ante el juez calificador acusado de destrucción de propaganda electoral durante la campaña de la priista Mayra Robles, pero el asunto se aclaró, sin que tuviera que poner un pie en las celdas.

El caso es que la fotografía que ha circulado revela a Zermeño Chávez con las manos en los bolsillos del pantalón y junto a él un Policía en el área de los separos de la Policía Municipal.