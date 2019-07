Encabezar a los publirrelacionistas en ProRP

Hace un par de meses, un grupo de profesionales decidimos organizarnos para formalizar una asociación de profesionales de las relaciones públicas.

El reto es complejo porque, a pesar de la importancia de la profesión y el poder que ejerce en la comunicación de objetivos de gobiernos y empresas ante sus públicos objetivo, nunca nos habíamos puesto de acuerdo para integrar un grupo especializado de esta naturaleza.

Para empezar, una de las cosas más importantes que debe distinguir a una organización de profesionales es precisamente esa: tener afiliados de los que te sientas orgulloso y en PRO RP Baja California, estamos llenos de ello.

Nuestros miembros han triunfado en muchos ámbitos de las relaciones públicas y es precisamente lo que como institución nos dará la mayor fortaleza.

Algunos nos hemos hecho en el camino, con diferentes responsabilidades, a veces como empleados, a veces como asesores, a veces como prestadores de servicios, pero siempre con ética, probados como profesionales de resultados en campos tan diversos de las relaciones públicas como el protocolo, la representación, los medios de comunicación, los eventos, las conexiones, la relación bilateral, los organismos públicos y privados, las empresas, la academia.

Dice Jorge D’Garay, nuestro vicepresidente, que en las relaciones públicas todo es construir puentes. Un puente que una lo que un cliente necesita de una empresa, de un funcionario, de una organización de cualquier tipo. Un puente que, sin duda, es comunicación.

Porque las relaciones públicas eso son: una estrategia de comunicación que sostenida en el tiempo, permite, con rumbo, establecer relaciones duraderas entre los diferentes públicos de los que queremos una sola cosa: su opinión favorable.

Me dijo en una ocasión otro gran publirrelacionista tijuanense, Miguel Badiola, “estamos tan lejos de cualquier persona como ir a tocar una puerta”.

Una puerta que, también con estrategia, casi siempre se abre si la tocas con ética y con un afán verdadero de ganar-ganar.

Ganar un posicionamiento para el personaje que asesoras, para la organización social que busca fondeo de mecenas y patrocinadores, para el gobernante que busca una buena imagen para que sus proyectos sean aceptados, para el empresario que necesita acercarse a sus consumidores.

En PRO RP tenemos a expertos constructores de puentes y expertos tocadores de puertas.

A veces, a través de una visita a un mandatario, a veces atendiendo un protocolo, en otras ocasiones organizando un evento para tus potenciales donadores o clientes, en otras abriendo las puertas de los medios de comunicación.

El objetivo es que nuestra actividad profesional sea valorada, que la hagamos personas preparadas, informadas, con ganas de sacar adelante las necesidades integrales de comunicación y marketing y porque no decirlo, resolviendo problemas de imagen y crisis.

Ya iniciamos con la firma de un convenio de colaboración y representación ante ProRP México y su presidente Rafael Garate y vicepresidente Olga Oro Coppel, quienes confiaron en nosotros para convertirnos en el brazo de la profesionalización y certificación de los publirrelacionistas bajacalifornianos ante los mercados nacionales.

Me acompañan en esta tarea, además de Jorge, grandes personajes regionales de las relaciones públicas como Patricia San Román, Facundo Gámez, Sara Leal, Atzimba Villegas, Maribel Moreno y Alan Bautista, sin mencionar a muchos otros profesionales ya afiliados e íconos en la materia.

Lo comentó mi queridísima amiga y estratega política Giselle Perezblás en la conferencia que impartió por la toma de protesta de la Asociación: se requiere un profesional que conecte visiones, que transmita la emoción de un producto o una idea o un proyecto.

Las relaciones públicas deben ser ese canal, porque, bien utilizadas, marcarán la gran diferencia de lo que el público entienda y reciba de empresas y gobiernos.





* El autor es empresario, turistólogo y un enamorado de su ciudad.